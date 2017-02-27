Ну так курс же завышали как раз чтобы выгодно завести гривну для оплаты на выборах) Вот этот заход валюты на слив и начался.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:41
Ну так курс же завышали как раз чтобы выгодно завести гривну для оплаты на выборах) Вот этот заход валюты на слив и начался.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наличный ранок пока в укрепляж не верит.
Наберутся «дорогого» доллара как сучка блох, и потом будут друг друга передемпинговывать.
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