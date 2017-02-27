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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6618661966206621

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 210
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
152
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:41

  Captain Obvious написав:Все таки перед выборами решили показать перемогу.
Ничего не меняется.

Ну так курс же завышали как раз чтобы выгодно завести гривну для оплаты на выборах) Вот этот заход валюты на слив и начался.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наличный ранок пока в укрепляж не верит.
Наберутся «дорогого» доллара как сучка блох, и потом будут друг друга передемпинговывать.
Captain Obvious
 
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