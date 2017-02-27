Додано: Сер 21 жов, 2020 12:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

21.10.2020..................28,2866

Гривна укрепилась почти на 9 копеек.

Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Такое снижение связано как с впечатлением от снижения в конце вчерашней сессии, так и с продолжающимся падением доллара в мире. По евро открылись выше закрытия. После утреннего кофе попытались приподняться, осилили полкопейки и сразу же ушли на копейку вниз. После короткой паузы опустились еще на 1.5 копейки. После этого уравновесились до 11-30. В период этого равновесия произошел разворот в паре доллар-евро, и котировки евро тоже ушли ниже вчерашнего закрытия. После 11-30 новый этап снижения, продолжавшийся почти до 12 опустил котировки на 3 копейки. После этого отскочили на копейку.

Справочный курс встретили котировками 28.2600 - 28.2800, что на 4 копейки ниже уровня открытия.

После 12 выросли еще на копейку и стабилизировались.



НБУ вчера на рынок не выходил. По крайней мере, до 15-30.

Остатки на коррсчетах практически не изменились. Полное затишье по всем фронтам.



В понедельник объем валютного рынка вырос с 388.5 до 435.5 млн. за счет активности банков. Обороты пока считаем условно чистыми. Клиентские обороты снизились. Предложение снизилось не очень существенно и превысило изрядно сократившийся спрос.