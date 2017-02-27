Ну так курс же завышали как раз чтобы выгодно завести гривну для оплаты на выборах) Вот этот заход валюты на слив и начался.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:41
Ну так курс же завышали как раз чтобы выгодно завести гривну для оплаты на выборах) Вот этот заход валюты на слив и начался.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наличный ранок пока в укрепляж не верит.
Наберутся «дорогого» доллара как сучка блох, и потом будут друг друга передемпинговывать.
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:04
Вот-вот истину глаголите - ВВП с тех пор не то что не вырос, а ещё и упал наверное! И от того что ты будешь эмитировать гривну ваГонами ВВП расти не будет в отличие от курса. И да, я бы с удовольствием работал за 2000 гривен при курсе 1,76 за доллар, да и пенсия мамы в 290 долларов как-то посолиднее выглядит чем 2218 грн при курсе 28,40 //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:14
Хорошо что вы пешком под стол ходили в 1996-м.
По сути выживали тогда только из-за ещё бесплатной медицины,дармовых харчей,пока весь КРС не перерезали и дармового газа из раши.
Доллярчик часом не ваш брат?
Вы очень похожи по глубине глубин изречений.
Посмотрите какие были тогда з.п.?
Такие были бы и сегодня,200 грн за счастье,если бы только завод,автоколонну и прочию не сократили бы и не пришлось осваивать натуральное хозяйство.
У кого был Москвич1976-го и было за что его заправить уже считался богачём,у кого был 10-ти летний опель уже мог жениться на дочке обкома партии
А пока летим вниз,15 копеек долой.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.10.2020..................28,2866
Гривна укрепилась почти на 9 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Такое снижение связано как с впечатлением от снижения в конце вчерашней сессии, так и с продолжающимся падением доллара в мире. По евро открылись выше закрытия. После утреннего кофе попытались приподняться, осилили полкопейки и сразу же ушли на копейку вниз. После короткой паузы опустились еще на 1.5 копейки. После этого уравновесились до 11-30. В период этого равновесия произошел разворот в паре доллар-евро, и котировки евро тоже ушли ниже вчерашнего закрытия. После 11-30 новый этап снижения, продолжавшийся почти до 12 опустил котировки на 3 копейки. После этого отскочили на копейку.
Справочный курс встретили котировками 28.2600 - 28.2800, что на 4 копейки ниже уровня открытия.
После 12 выросли еще на копейку и стабилизировались.
НБУ вчера на рынок не выходил. По крайней мере, до 15-30.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Полное затишье по всем фронтам.
В понедельник объем валютного рынка вырос с 388.5 до 435.5 млн. за счет активности банков. Обороты пока считаем условно чистыми. Клиентские обороты снизились. Предложение снизилось не очень существенно и превысило изрядно сократившийся спрос.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 21 жов, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:33
Неверный посыл ведет к неверному заключению.
Вы дату видели? Точно?
Надеюсь, что к этому времени Вы уже достигли сколь-нибудь сознательного возраста, и кое-что помнить должны.
У кого в этом 96 году была зарплата 2,000 / 1.76 = $1,136?
У кого в этом 96 году была пенсия 500 / 1.76 = $284?
Для тех, кому вспоминать нечего, даю ссылку:
1996: $68.45
(по памяти: на соточку можно было как-то жить, пятисотник был предметом мечтаний)
А вот и пенсии (см, к примеру,
1996: $21.98
Так кто тут хочет поработать за 70 баксов в месяц? - выходи строиться!
(а пенсионерствовать на 22 бакса даже теще без особой злобы не пожелаешь)
Учите мат. часть прежде чем делать глубокомысленные заключения!
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всё таки это был другой бакс. Сейчас 70 долларов это для многих сумма одной-двух-трех закупок в супермаркете.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:48
я вот подумал - а что если вот этот горбик на графике за последний месяц - это двойная вершина?
Зеленой плесени - НЕТ !!
Кофе идешь пить ? ... Че ты замолчал, аааа ? / Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:49
Юнекс онлайн 28.29
+50грн !
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Додано: Сер 21 жов, 2020 13:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Котрий, як виявилося з роками, зовсім не дармовим. Хоч і не по темі (вибачаюсь) але починаючи з масандрівських угод 1993 року, кожне "великое, історічноє соглашеніє " українських президентів з москалями, мало метою якусь знижку на газ в обмін на щось (роззброювання, передача кораблів, збільшення терміну базування - це так, по крупному, без дрібниць), що аукнулося нам у 2014-му. На жаль, вже підросло покоління яке це все забуло.
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