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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6619662066216622>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 210
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
152
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:41

  Captain Obvious написав:Все таки перед выборами решили показать перемогу.
Ничего не меняется.

Ну так курс же завышали как раз чтобы выгодно завести гривну для оплаты на выборах) Вот этот заход валюты на слив и начался.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наличный ранок пока в укрепляж не верит.
Наберутся «дорогого» доллара как сучка блох, и потом будут друг друга передемпинговывать.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:04

  somilitark написав:
  asti написав:
  Искатель написав:2 сентября 1996 года - в день ввода гривни - офкурс был 1,76.
Сейчас это трудно представить но если бы у нас все эти годы были бездефицитные бюджеты курс до сих пор был бы таким!
Сказочная чепуха.
ВВП вообще не вырос бы,хотя он сейчас на плинтусовом уровне.
Готовы работать за 2000 грн и содержать свою маму,у которой пенсия будет 500 грн при таких же мировых ценах на всё?
Вот-вот истину глаголите - ВВП с тех пор не то что не вырос, а ещё и упал наверное! И от того что ты будешь эмитировать гривну ваГонами ВВП расти не будет в отличие от курса. И да, я бы с удовольствием работал за 2000 гривен при курсе 1,76 за доллар, да и пенсия мамы в 290 долларов как-то посолиднее выглядит чем 2218 грн при курсе 28,40 //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:14

  asti написав:удовольствием работал за 2000 гривен при курсе 1,76 за доллар, да и пенсия мамы в 290 долларов как-то посолиднее выглядит чем 2218 грн при курсе 28,40 //)

Хорошо что вы пешком под стол ходили в 1996-м.
По сути выживали тогда только из-за ещё бесплатной медицины,дармовых харчей,пока весь КРС не перерезали и дармового газа из раши.
Доллярчик часом не ваш брат?
Вы очень похожи по глубине глубин изречений.
Посмотрите какие были тогда з.п.?
Такие были бы и сегодня,200 грн за счастье,если бы только завод,автоколонну и прочию не сократили бы и не пришлось осваивать натуральное хозяйство.
У кого был Москвич1976-го и было за что его заправить уже считался богачём,у кого был 10-ти летний опель уже мог жениться на дочке обкома партии :mrgreen:
А пока летим вниз,15 копеек долой.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.10.2020..................28,2866
Гривна укрепилась почти на 9 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Такое снижение связано как с впечатлением от снижения в конце вчерашней сессии, так и с продолжающимся падением доллара в мире. По евро открылись выше закрытия. После утреннего кофе попытались приподняться, осилили полкопейки и сразу же ушли на копейку вниз. После короткой паузы опустились еще на 1.5 копейки. После этого уравновесились до 11-30. В период этого равновесия произошел разворот в паре доллар-евро, и котировки евро тоже ушли ниже вчерашнего закрытия. После 11-30 новый этап снижения, продолжавшийся почти до 12 опустил котировки на 3 копейки. После этого отскочили на копейку.
Справочный курс встретили котировками 28.2600 - 28.2800, что на 4 копейки ниже уровня открытия.
После 12 выросли еще на копейку и стабилизировались.

НБУ вчера на рынок не выходил. По крайней мере, до 15-30.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Полное затишье по всем фронтам.

В понедельник объем валютного рынка вырос с 388.5 до 435.5 млн. за счет активности банков. Обороты пока считаем условно чистыми. Клиентские обороты снизились. Предложение снизилось не очень существенно и превысило изрядно сократившийся спрос.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 21 жов, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:33

  asti написав:
  somilitark написав:
  asti написав:Искатель: 2 сентября 1996 года - в день ввода гривни - офкурс был 1,76.
Сейчас это трудно представить но если бы у нас все эти годы были бездефицитные бюджеты курс до сих пор был бы таким!
Сказочная чепуха.
ВВП вообще не вырос бы,хотя он сейчас на плинтусовом уровне.
Готовы работать за 2000 грн и содержать свою маму,у которой пенсия будет 500 грн при таких же мировых ценах на всё?
Вот-вот истину глаголите - ВВП с тех пор не то что не вырос, а ещё и упал наверное! И от того что ты будешь эмитировать гривну ваГонами ВВП расти не будет в отличие от курса. И да, я бы с удовольствием работал за 2000 гривен при курсе 1,76 за доллар, да и пенсия мамы в 290 долларов как-то посолиднее выглядит чем 2218 грн при курсе 28,40 //)


Неверный посыл ведет к неверному заключению.

Вы дату видели? Точно?
Надеюсь, что к этому времени Вы уже достигли сколь-нибудь сознательного возраста, и кое-что помнить должны.

У кого в этом 96 году была зарплата 2,000 / 1.76 = $1,136?
У кого в этом 96 году была пенсия 500 / 1.76 = $284?

Для тех, кому вспоминать нечего, даю ссылку: uk.wikipedia.org, Середньорічна зарплата в Україні за 1992—2019 роки.
1996: $68.45
(по памяти: на соточку можно было как-то жить, пятисотник был предметом мечтаний)

А вот и пенсии (см, к примеру, uk.wikipedia.org, Середній розмір місячної пенсії...):
1996: $21.98

Так кто тут хочет поработать за 70 баксов в месяц? - выходи строиться!
(а пенсионерствовать на 22 бакса даже теще без особой злобы не пожелаешь)

Учите мат. часть прежде чем делать глубокомысленные заключения!
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:1996: $68.45

Всё таки это был другой бакс. Сейчас 70 долларов это для многих сумма одной-двух-трех закупок в супермаркете.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:48

я вот подумал - а что если вот этот горбик на графике за последний месяц - это двойная вершина?
:mrgreen:
Зеленой плесени - НЕТ !! :mrgreen:
Кофе идешь пить ? :D ... Че ты замолчал, аааа ? / Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:дармового газа из раши.
Котрий, як виявилося з роками, зовсім не дармовим. Хоч і не по темі (вибачаюсь) але починаючи з масандрівських угод 1993 року, кожне "великое, історічноє соглашеніє " українських президентів з москалями, мало метою якусь знижку на газ в обмін на щось (роззброювання, передача кораблів, збільшення терміну базування - це так, по крупному, без дрібниць), що аукнулося нам у 2014-му. На жаль, вже підросло покоління яке це все забуло.
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