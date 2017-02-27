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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:17
somilitark написав:
Посмотрите какие были тогда з.п.?
Такие были бы и сегодня,200 грн за счастье
В кого як.
Але і для багатьох базарно-дрібнооптових торговців були найкращі часи в кар'єрі. Особливо у порівнянні з найманими працівниками, бюджетниками.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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