RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6619662066216622

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 210
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
72%
152
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Посмотрите какие были тогда з.п.?
Такие были бы и сегодня,200 грн за счастье


В кого як.
Бізнес-партнер власника "АТБ" Олександр Настенко (1971 р.н.): В 1995-му ми заробляли 30 тисяч доларів в день чистими на трьох https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/661273/


Але і для багатьох базарно-дрібнооптових торговців були найкращі часи в кар'єрі. Особливо у порівнянні з найманими працівниками, бюджетниками.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3753
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6619662066216622
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, zРадио і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2006, 2007, 2008
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20071 2563376
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 13:20
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
540 127909
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 15:45
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1664168
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20920)
21.10.2020 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.