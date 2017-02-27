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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6620662166226623>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 211
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
153
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Посмотрите какие были тогда з.п.?
Такие были бы и сегодня,200 грн за счастье


В кого як.
Бізнес-партнер власника "АТБ" Олександр Настенко (1971 р.н.): В 1995-му ми заробляли 30 тисяч доларів в день чистими на трьох https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/661273/


Але і для багатьох базарно-дрібнооптових торговців були найкращі часи в кар'єрі. Особливо у порівнянні з найманими працівниками, бюджетниками.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:55

КЭШ не стал нахраписто отвечать влиятельным защитникам Рожковой - нельзя увольнять так нельзя. Просто сделал из нее свадебную генеральшу. Со временем сама уйдет...

Рожкову лишили основных полномочий

Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.
Соответствующее решение приняло правление Нацбанка 20 октября, сообщают источники ЭП в НБУ.
В частности, своим решением правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения.
В нее вошли Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ. Эту вертикаль управления закрепили за Рожковой.
Правление НБУ забрало из подчинения Рожковой 6 ключевых для надзора за банковским рынком департаментов и передало ей 3 подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков.
Ранее в подчинении Рожковой было 7 структурных подразделений: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, Департамент финансового мониторинга, Департамент лицензирования, Департамент методологии регулирования деятельности банков и Департамент аналитики и надзорных технологий.
Все эти департаменты, кроме Департамента методологии регулирования деятельности банков, теперь перешли в вертикаль управления Шевченко

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/21/666474/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев м. Героев днепра 28.30/28.37
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:25

  Danik написав:Киев м. Героев днепра 28.30/28.37


Дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:27

  Captain Obvious написав:Наличный ранок пока в укрепляж не верит.
Наберутся «дорогого» доллара как сучка блох, и потом будут друг друга передемпинговывать.



маячня повна...втім завжди
antichamber
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:29

  Investor_K написав:
  Danik написав:Киев м. Героев днепра 28.30/28.37


Дешевше буде?


вже 28,33...на півдні
antichamber
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хорошо идем, мне нравится :) Табличка по ОВГЗ уже была? Интересно, сколько там осталось)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:41

  Alex2006 написав:Хорошо идем, мне нравится :) Табличка по ОВГЗ уже была? Интересно, сколько там осталось)


ЙО́ЛОП :mrgreen:
antichamber
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:53

Вы меня неправильно поняли, я имел ввиду, что с удовольствием работал бы и за 2000 грн, если бы курс был 1,76 за доллар! И он мог бы быть таким если бы нашей страной эффективно управляли, а не грабили прикрываясь популизмом/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:03

ИМХО, на этой неделе стоит откупать (докупать)
1. Перед выборами внимание немного отвлечено от курса
2. Для финансирования "партий" нужна гривна, поэтому локально может наблюдаться её дефицит. Возможно некоторые "партии" сливают валютные заначки, для оплаты "волонтёров", "рекламы, подкупов и т.п.
3. После выборов пройдёт оплата - кто-то будет "фиксировать" в более настоящих деньгах, кто-то лишний раз сходит в АТБ. Очень вероятен рост курса и инфляция
4. Наверняка результаты выборов кому-то не понравятся, и начнётся "раскачивание будки", соответственно и турбулентность курса, как "бегство от риска"
5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок
6. Выборы в США тоже "поддадут жару" в нашу местную турбулентность

Забыл добавить: перед выборами нужно показывать "всеобщее благоденствие", и власть сцепив зубы будет это делать.
А после выборов - "никто никому ничего не должен", кто бы не был у власти
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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