КЭШ не стал нахраписто отвечать влиятельным защитникам Рожковой - нельзя увольнять так нельзя. Просто сделал из нее свадебную генеральшу. Со временем сама уйдет...
Рожкову лишили основных полномочий
Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка 20 октября, сообщают источники ЭП в НБУ. В частности, своим решением правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения. В нее вошли Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ. Эту вертикаль управления закрепили за Рожковой. Правление НБУ забрало из подчинения Рожковой 6 ключевых для надзора за банковским рынком департаментов и передало ей 3 подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков. Ранее в подчинении Рожковой было 7 структурных подразделений: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, Департамент финансового мониторинга, Департамент лицензирования, Департамент методологии регулирования деятельности банков и Департамент аналитики и надзорных технологий. Все эти департаменты, кроме Департамента методологии регулирования деятельности банков, теперь перешли в вертикаль управления Шевченко
Хорошо идем, мне нравится Табличка по ОВГЗ уже была? Интересно, сколько там осталось)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Вы меня неправильно поняли, я имел ввиду, что с удовольствием работал бы и за 2000 грн, если бы курс был 1,76 за доллар! И он мог бы быть таким если бы нашей страной эффективно управляли, а не грабили прикрываясь популизмом/))
ИМХО, на этой неделе стоит откупать (докупать) 1. Перед выборами внимание немного отвлечено от курса 2. Для финансирования "партий" нужна гривна, поэтому локально может наблюдаться её дефицит. Возможно некоторые "партии" сливают валютные заначки, для оплаты "волонтёров", "рекламы, подкупов и т.п. 3. После выборов пройдёт оплата - кто-то будет "фиксировать" в более настоящих деньгах, кто-то лишний раз сходит в АТБ. Очень вероятен рост курса и инфляция 4. Наверняка результаты выборов кому-то не понравятся, и начнётся "раскачивание будки", соответственно и турбулентность курса, как "бегство от риска" 5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок 6. Выборы в США тоже "поддадут жару" в нашу местную турбулентность
Забыл добавить: перед выборами нужно показывать "всеобщее благоденствие", и власть сцепив зубы будет это делать. А после выборов - "никто никому ничего не должен", кто бы не был у власти