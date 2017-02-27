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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6620662166226623

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 211
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
153
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:11

  Вкладчик1234 написав:ИМХО, на этой неделе стоит откупать (докупать)
1. Перед выборами внимание немного отвлечено от курса
2. Для финансирования "партий" нужна гривна, поэтому локально может наблюдаться её дефицит. Возможно некоторые "партии" сливают валютные заначки, для оплаты "волонтёров", "рекламы, подкупов и т.п.
3. После выборов пройдёт оплата - кто-то будет "фиксировать" в более настоящих деньгах, кто-то лишний раз сходит в АТБ. Очень вероятен рост курса и инфляция
4. Наверняка результаты выборов кому-то не понравятся, и начнётся "раскачивание будки", соответственно и турбулентность курса, как "бегство от риска"
5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок
6. Выборы в США тоже "поддадут жару" в нашу местную турбулентность

Забыл добавить: перед выборами нужно показывать "всеобщее благоденствие", и власть сцепив зубы будет это делать.
А после выборов - "никто никому ничего не должен", кто бы не был у власти


Ну после вступления зеленского в должность тоже все ожидали армагенца и курс 40, по факту тогда упали на 1 грн сразу после выборов.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:15

  Captain Obvious написав:
  Вкладчик1234 написав:ИМХО, на этой неделе стоит откупать (докупать)
1. Перед выборами внимание немного отвлечено от курса
2. Для финансирования "партий" нужна гривна, поэтому локально может наблюдаться её дефицит. Возможно некоторые "партии" сливают валютные заначки, для оплаты "волонтёров", "рекламы, подкупов и т.п.
3. После выборов пройдёт оплата - кто-то будет "фиксировать" в более настоящих деньгах, кто-то лишний раз сходит в АТБ. Очень вероятен рост курса и инфляция
4. Наверняка результаты выборов кому-то не понравятся, и начнётся "раскачивание будки", соответственно и турбулентность курса, как "бегство от риска"
5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок
6. Выборы в США тоже "поддадут жару" в нашу местную турбулентность

Забыл добавить: перед выборами нужно показывать "всеобщее благоденствие", и власть сцепив зубы будет это делать.
А после выборов - "никто никому ничего не должен", кто бы не был у власти


Ну после вступления зеленского в должность тоже все ожидали армагенца и курс 40, по факту тогда упали на 1 грн сразу после выборов.


У гривны давно иммунитет на политику.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:19

  somilitark написав:
  asti написав:удовольствием работал за 2000 гривен при курсе 1,76 за доллар, да и пенсия мамы в 290 долларов как-то посолиднее выглядит чем 2218 грн при курсе 28,40 //)

Хорошо что вы пешком под стол ходили в 1996-м.
По сути выживали тогда только из-за ещё бесплатной медицины,дармовых харчей,пока весь КРС не перерезали и дармового газа из раши.
Доллярчик часом не ваш брат?
Вы очень похожи по глубине глубин изречений.
Посмотрите какие были тогда з.п.?
Такие были бы и сегодня,200 грн за счастье,если бы только завод,автоколонну и прочию не сократили бы и не пришлось осваивать натуральное хозяйство.
У кого был Москвич1976-го и было за что его заправить уже считался богачём,у кого был 10-ти летний опель уже мог жениться на дочке обкома партии :mrgreen:
А пока летим вниз,15 копеек долой.
Нет, тогда за счастье было 100-120 грн.получать, ведь их еще и платили частями! Лазаренко был премьером тогда.
fin
 
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