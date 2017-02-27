вже 28,33...на півдні
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:29
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хорошо идем, мне нравится Табличка по ОВГЗ уже была? Интересно, сколько там осталось)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:03
ИМХО, на этой неделе стоит откупать (докупать)
1. Перед выборами внимание немного отвлечено от курса
2. Для финансирования "партий" нужна гривна, поэтому локально может наблюдаться её дефицит. Возможно некоторые "партии" сливают валютные заначки, для оплаты "волонтёров", "рекламы, подкупов и т.п.
3. После выборов пройдёт оплата - кто-то будет "фиксировать" в более настоящих деньгах, кто-то лишний раз сходит в АТБ. Очень вероятен рост курса и инфляция
4. Наверняка результаты выборов кому-то не понравятся, и начнётся "раскачивание будки", соответственно и турбулентность курса, как "бегство от риска"
5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок
6. Выборы в США тоже "поддадут жару" в нашу местную турбулентность
Забыл добавить: перед выборами нужно показывать "всеобщее благоденствие", и власть сцепив зубы будет это делать.
А после выборов - "никто никому ничего не должен", кто бы не был у власти
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:11
Ну после вступления зеленского в должность тоже все ожидали армагенца и курс 40, по факту тогда упали на 1 грн сразу после выборов.
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:15
У гривны давно иммунитет на политику.
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:50
Отличный план, давайте поможем экспортерам подольше удержать высокий курс и выгодно заводить валюту) А то опять придется созывать "митинги" под НБУ, когда курс пойдет в сторону ЭОК
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:59
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:12
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............21.10.2020...........22.10.2020
дата розрахунку.............20.10.2020............21.10.2020
Євро................................33,5044.................33,5312...+0.08%
Долар США.....................28,3707.................28,2737...-0.34%
После полудня гривна укрепилась еще чуть более, чем на копейку.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Такое снижение связано как с впечатлением от снижения в конце вчерашней сессии, так и с продолжающимся падением доллара в мире. По евро открылись выше закрытия. После утреннего кофе попытались приподняться, осилили полкопейки и сразу же ушли на копейку вниз. После короткой паузы опустились еще на 1.5 копейки. После этого уравновесились до 11-30. В период этого равновесия произошел разворот в паре доллар-евро, и котировки евро тоже ушли ниже вчерашнего закрытия. После 11-30 новый этап снижения, продолжавшийся почти до 12 опустил котировки на 3 копейки. После этого отскочили на копейку.
Справочный курс встретили котировками 28.2600 - 28.2800, что на 4 копейки ниже уровня открытия.
После 12 выросли еще на копейку и надолго стабилизировались. После затянувшегося обеда снова пошли вниз. За час опустились на 4 копейки, уйдя достигнув нового дневного минимума.
Официальный курс встретили котировками 28.2400 - 28.2600. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Евро перед обедом начал отыгрывать позиции и закончил сессию на очень близко к уровням вчерашнего закрытия.
Интересная сессия с достаточно размашистыми по нынешним меркам разнонаправленными движениями.
Этот день в истории:
2019 - 24.9752 (-6) +330
2018 - 28.1820 (+15) +9
2017 - 26.5389 (+3)
2016 - 25.6628 (-4)
Это можно так трактовать. Но можно и иначе.
Ей оставили разработку общих принципов контроля, избавив от рутины исполнения. Учитывая, что там добавилось объектов для контроля, можно утверждать, что после наведения порядка в банках ей дали новую задачу навести порядок в небанковских подконтрольных учреждениях.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 16:35
Странный курс у злотого- последние несколько месяцев.
Совершенно невыгодно его брать по этому курсу. Хотя, возможно, светят суммы и курс, но не покупают/не продают?
Два-три "диллера" в Киеве- так точно так работают.
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:53
Та не, "недобитые экспортеры" жаловаться что вместо 150 миллионов теперь зарабатывают 120 миллионов из-за ревальвации)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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