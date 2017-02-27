Додано: Сер 21 жов, 2020 16:12

zРадио написав: Рожкову лишили основных полномочий Рожкову лишили основных полномочий

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............21.10.2020...........22.10.2020дата розрахунку.............20.10.2020............21.10.2020Євро................................33,5044.................33,5312...+0.08%Долар США.....................28,3707....................-0.34%После полудня гривна укрепилась еще чуть более, чем на копейку.Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Такое снижение связано как с впечатлением от снижения в конце вчерашней сессии, так и с продолжающимся падением доллара в мире. По евро открылись выше закрытия. После утреннего кофе попытались приподняться, осилили полкопейки и сразу же ушли на копейку вниз. После короткой паузы опустились еще на 1.5 копейки. После этого уравновесились до 11-30. В период этого равновесия произошел разворот в паре доллар-евро, и котировки евро тоже ушли ниже вчерашнего закрытия. После 11-30 новый этап снижения, продолжавшийся почти до 12 опустил котировки на 3 копейки. После этого отскочили на копейку.Справочный курс встретили котировками 28.2600 - 28.2800, что на 4 копейки ниже уровня открытия.После 12 выросли еще на копейку и надолго стабилизировались. После затянувшегося обеда снова пошли вниз. За час опустились на 4 копейки, уйдя достигнув нового дневного минимума.Официальный курс встретили котировками 28.2400 - 28.2600. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.Евро перед обедом начал отыгрывать позиции и закончил сессию на очень близко к уровням вчерашнего закрытия.Интересная сессия с достаточно размашистыми по нынешним меркам разнонаправленными движениями.Этот день в истории:2019 - 24.9752 (-6) +3302018 - 28.1820 (+15) +92017 - 26.5389 (+3)2016 - 25.6628 (-4)Это можно так трактовать. Но можно и иначе.Ей оставили разработку общих принципов контроля, избавив от рутины исполнения. Учитывая, что там добавилось объектов для контроля, можно утверждать, что после наведения порядка в банках ей дали новую задачу навести порядок в небанковских подконтрольных учреждениях.Рядом с этой новостью есть. Там ей работы хватит.