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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:03
vitaliy_berdinskikh написав: headshaker написав:
1996: $68.45
Всё таки это был другой бакс. Сейчас 70 долларов это для многих сумма одной-двух-трех закупок в супермаркете.
А для многих - пенсия.
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