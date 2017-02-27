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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6621662266236624>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 211
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
153
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  headshaker написав:1996: $68.45

Всё таки это был другой бакс. Сейчас 70 долларов это для многих сумма одной-двух-трех закупок в супермаркете.

А для многих - пенсия.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

шо, опять вниз?
да шо ж такое. гонят-гонят, нагнетают-нагнетают - да все никак, даже 29 не могут коснутся. ганьба.
хоть бы уже петя закинул какую-то политическую бомбу... :mrgreen:
конкретный вопрос, требующий конкретный ответ - в каком году будет 29 хотя-бы?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:49

  Alex2007 написав:шо, опять вниз?
да шо ж такое. гонят-гонят, нагнетают-нагнетают - да все никак, даже 29 не могут коснутся. ганьба.
хоть бы уже петя закинул какую-то политическую бомбу... :mrgreen:
конкретный вопрос, требующий конкретный ответ - в каком году будет 29 хотя-бы?

Накаркаєте.
З ковід ситуація архіскладна.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:50

  Captain Obvious написав:
  Вкладчик1234 написав:ИМХО, на этой неделе стоит откупать (докупать)
1. Перед выборами внимание немного отвлечено от курса
2. Для финансирования "партий" нужна гривна, поэтому локально может наблюдаться её дефицит. Возможно некоторые "партии" сливают валютные заначки, для оплаты "волонтёров", "рекламы, подкупов и т.п.
3. После выборов пройдёт оплата - кто-то будет "фиксировать" в более настоящих деньгах, кто-то лишний раз сходит в АТБ. Очень вероятен рост курса и инфляция
4. Наверняка результаты выборов кому-то не понравятся, и начнётся "раскачивание будки", соответственно и турбулентность курса, как "бегство от риска"
5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок
6. Выборы в США тоже "поддадут жару" в нашу местную турбулентность

Забыл добавить: перед выборами нужно показывать "всеобщее благоденствие", и власть сцепив зубы будет это делать.
А после выборов - "никто никому ничего не должен", кто бы не был у власти


Ну после вступления зеленского в должность тоже все ожидали армагенца и курс 40, по факту тогда упали на 1 грн сразу после выборов.

То были субъективные ожидания,страхи и неопределенность.А щас,по результатам полуторагодичной деятельности этого Зиц-председателя все ясно,как Божий день.Он неадекватен серьезнейшим вызовам,стоящим перед страной,внешне и внутриполитическим,военным,экономическим,пандемии.И если чисто экономика,даже с дырой в бюджете,падением ввп и работающей денежной типографией ещё даёт возможность ориентироваться на курс 29-30,то бардак и потеря государственной управляемости,пиар и бездумные шараханья в разные стороны вполне могут подкинуть к курсу несколько гривен,как"доплату за дурость" или "надбавку Зеленского".
Востаннє редагувалось goldfinger в Сер 21 жов, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Квесторе_поверніться написав:З ковід ситуація архіскладна.



как ковид может сказаться на курсе гривни? уже давным давно экономическая составляющая ковида заложена в курсе.
а если будет осложнения в плане ковида на экономике - то это будет не только у нас, но и в мире, и в США в том числе. А какой там способ лечения экономики? правильно - куэ, вертолетные деньги, ослабление их валюты. Как может гривна сильно упасть по сравнению с ослабшим курсом самого бакса? Никаких признаков что он в мире будет сильно расти и ему дадут уйти в горы не видно пока что на горизонте. Так и будем сидеть еще годами ванговать 30, 40, 70?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:04

  Вкладчик1234 написав:ИМХО, на этой неделе стоит откупать (докупать)
1. Перед выборами внимание немного отвлечено от курса
2. Для финансирования "партий" нужна гривна, поэтому локально может наблюдаться её дефицит. Возможно некоторые "партии" сливают валютные заначки, для оплаты "волонтёров", "рекламы, подкупов и т.п.
3. После выборов пройдёт оплата - кто-то будет "фиксировать" в более настоящих деньгах, кто-то лишний раз сходит в АТБ. Очень вероятен рост курса и инфляция
4. Наверняка результаты выборов кому-то не понравятся, и начнётся "раскачивание будки", соответственно и турбулентность курса, как "бегство от риска"
5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок
6. Выборы в США тоже "поддадут жару" в нашу местную турбулентность

Забыл добавить: перед выборами нужно показывать "всеобщее благоденствие", и власть сцепив зубы будет это делать.
А после выборов - "никто никому ничего не должен", кто бы не был у власти


Очень интересно было почитать, так как вы даете основу для долгосрочных векторов, а именно они, а не сухие цифры статистики - кто сколько чего залил,или откупил на МБ, или сколько нерезов вышло сегодня, а сколько выйдет завтра - интересны для долгосрочной стратегии.
Ваше сообщение лишний раз убеждает меня в том, что в долгосрочке, а возможно и в среднесрочном периоде (следующий год) все у нас будет нестабильно и неоптимистически,иными словами считаю:

1.Значительного отскока вниз ,как это было раньше, не будет, максимум 27-50,и то не факт.

2.Курс доллара уверенно движется к 29 с хвостиком, для начала. А Курс евро - так воовсе вижу на уровнях чуть ниже 35 (для начала), эпоха сильного доллара, десятилетний повышательный тренд его по отношению к евро подходит к концу, евро также не идеально, однако как валюта номер 2 по ликвидности -альтернативы ему нет.

Глубина ямы особенно видна на пенсионке:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48067 ... ukrayintsi
В 2013-м дефицит по пенсам 20 млрд.грн. , сейчас 207 млрд.грн.,даже с поправкой на курс все-равно динамика устрашающая.

И это не проблема пожилых людей,нет - это одна из мин,заложенных и под курс нац.валюты, и под экономику в целом.

Таким мин -немеренное количество у нас.
И все эти сотни миллиардов дефицита бюджета - есть не что иное как осознанная девальвация гривны,достаточно сильная девальвация.

И думаю, не сильно долго придется ждать пока весь этот карточный домик рухнет, и депо-люди побегут в обменки за валютой.

И станок обязательно, как вы пишете включат. Ну а по вашим словам, "раскачивание будки" уже происходит. Отстраненные от корыта очень громко визжат, похрюкивают и злобно щелкают зубами, в арсенале у них поддержка в виде всегда охочих подзаработать и поорать,тех кто просто не силен умом заработать иным способом.
После 25-го будет очень сильная регионализация, сегментация, власть и так достаточно слабенькая, а после этого все станет еще более шатко.
Ну а там где шатко - не может быть ни нормальная экономика,
ни нормальные инвестиции, не только от нерезов, но и от киприотов,
ни нормальной твердой нацвалюты.
О слабости властей и неоптимистическом будущем гривны свидетельствует то, что они элементарно, не смогли нагнуться и поднять с земли несколько миллиардов долларов в год для бюджета:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48064 ... -vidomstva
..."Колишній глава митниці Ігор Муратов, який очолював відомство з 27 квітня по 19 серпня 2020 року:на митниці крадуть $250 млн на місяць"....

Это самое простое,что можно было сделать,

но вместо того, чтобы попытаться изменить систему хоть на 1 милиграмм,

они начали ,образно говоря , рисовать на асфальте смайлики :(

Смайлики инода красивые получались, но толку -ноль.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 21 жов, 2020 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:10

наконецто - долгожданный откад
ждём пока ниже 28
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48055 ... divnytstva
Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"....

Возникает вопрос - за чей счет пир.Дело конечно нужное, но происходит все не от роста экономики, и даже не от налоговых поступлений.
Весь пир за счет миллиардных разрывов,дефицитов и долгов.
Кто заплатит?

Все заплатят - курсом гривны к доллару.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:25

Alex2007
Всё дарагой, понятно, гривнедепо отбросило тебя в каменный век по способу мышления. :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:28

  Автор77 написав:Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"....

Возникает вопрос - за чей счет пир.


а какая разница?
в Киеве смотрю много чего обновили.
даже бровки меняют на дорогах.
детские площадки во дворах, оборудуют пешеходные переходы
и работа кипит полным ходом. техники и рабочих валом. вся техника импортная.
всё обновляют
но как по мне лучшибы эти деньги не в дороги закапывали, а раздали их пенсионерам и другим нуждающимся.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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