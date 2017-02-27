А для многих - пенсия.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:03
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
шо, опять вниз?
да шо ж такое. гонят-гонят, нагнетают-нагнетают - да все никак, даже 29 не могут коснутся. ганьба.
хоть бы уже петя закинул какую-то политическую бомбу...
конкретный вопрос, требующий конкретный ответ - в каком году будет 29 хотя-бы?
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:49
Накаркаєте.
З ковід ситуація архіскладна.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:50
То были субъективные ожидания,страхи и неопределенность.А щас,по результатам полуторагодичной деятельности этого Зиц-председателя все ясно,как Божий день.Он неадекватен серьезнейшим вызовам,стоящим перед страной,внешне и внутриполитическим,военным,экономическим,пандемии.И если чисто экономика,даже с дырой в бюджете,падением ввп и работающей денежной типографией ещё даёт возможность ориентироваться на курс 29-30,то бардак и потеря государственной управляемости,пиар и бездумные шараханья в разные стороны вполне могут подкинуть к курсу несколько гривен,как"доплату за дурость" или "надбавку Зеленского".
Востаннє редагувалось goldfinger в Сер 21 жов, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
как ковид может сказаться на курсе гривни? уже давным давно экономическая составляющая ковида заложена в курсе.
а если будет осложнения в плане ковида на экономике - то это будет не только у нас, но и в мире, и в США в том числе. А какой там способ лечения экономики? правильно - куэ, вертолетные деньги, ослабление их валюты. Как может гривна сильно упасть по сравнению с ослабшим курсом самого бакса? Никаких признаков что он в мире будет сильно расти и ему дадут уйти в горы не видно пока что на горизонте. Так и будем сидеть еще годами ванговать 30, 40, 70?
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:04
Очень интересно было почитать, так как вы даете основу для долгосрочных векторов, а именно они, а не сухие цифры статистики - кто сколько чего залил,или откупил на МБ, или сколько нерезов вышло сегодня, а сколько выйдет завтра - интересны для долгосрочной стратегии.
Ваше сообщение лишний раз убеждает меня в том, что в долгосрочке, а возможно и в среднесрочном периоде (следующий год) все у нас будет нестабильно и неоптимистически,иными словами считаю:
1.Значительного отскока вниз ,как это было раньше, не будет, максимум 27-50,и то не факт.
2.Курс доллара уверенно движется к 29 с хвостиком, для начала. А Курс евро - так воовсе вижу на уровнях чуть ниже 35 (для начала), эпоха сильного доллара, десятилетний повышательный тренд его по отношению к евро подходит к концу, евро также не идеально, однако как валюта номер 2 по ликвидности -альтернативы ему нет.
Глубина ямы особенно видна на пенсионке:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48067 ... ukrayintsi
В 2013-м дефицит по пенсам 20 млрд.грн. , сейчас 207 млрд.грн.,даже с поправкой на курс все-равно динамика устрашающая.
И это не проблема пожилых людей,нет - это одна из мин,заложенных и под курс нац.валюты, и под экономику в целом.
Таким мин -немеренное количество у нас.
И все эти сотни миллиардов дефицита бюджета - есть не что иное как осознанная девальвация гривны,достаточно сильная девальвация.
И думаю, не сильно долго придется ждать пока весь этот карточный домик рухнет, и депо-люди побегут в обменки за валютой.
И станок обязательно, как вы пишете включат. Ну а по вашим словам, "раскачивание будки" уже происходит. Отстраненные от корыта очень громко визжат, похрюкивают и злобно щелкают зубами, в арсенале у них поддержка в виде всегда охочих подзаработать и поорать,тех кто просто не силен умом заработать иным способом.
После 25-го будет очень сильная регионализация, сегментация, власть и так достаточно слабенькая, а после этого все станет еще более шатко.
Ну а там где шатко - не может быть ни нормальная экономика,
ни нормальные инвестиции, не только от нерезов, но и от киприотов,
ни нормальной твердой нацвалюты.
О слабости властей и неоптимистическом будущем гривны свидетельствует то, что они элементарно, не смогли нагнуться и поднять с земли несколько миллиардов долларов в год для бюджета:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48064 ... -vidomstva
..."Колишній глава митниці Ігор Муратов, який очолював відомство з 27 квітня по 19 серпня 2020 року:на митниці крадуть $250 млн на місяць"....
Это самое простое,что можно было сделать,
но вместо того, чтобы попытаться изменить систему хоть на 1 милиграмм,
они начали ,образно говоря , рисовать на асфальте смайлики
Смайлики инода красивые получались, но толку -ноль.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 21 жов, 2020 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:10
наконецто - долгожданный откад
ждём пока ниже 28
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48055 ... divnytstva
Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"....
Возникает вопрос - за чей счет пир.Дело конечно нужное, но происходит все не от роста экономики, и даже не от налоговых поступлений.
Весь пир за счет миллиардных разрывов,дефицитов и долгов.
Кто заплатит?
Все заплатят - курсом гривны к доллару.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:25
Alex2007
Всё дарагой, понятно, гривнедепо отбросило тебя в каменный век по способу мышления.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:28
а какая разница?
в Киеве смотрю много чего обновили.
даже бровки меняют на дорогах.
детские площадки во дворах, оборудуют пешеходные переходы
и работа кипит полным ходом. техники и рабочих валом. вся техника импортная.
всё обновляют
но как по мне лучшибы эти деньги не в дороги закапывали, а раздали их пенсионерам и другим нуждающимся.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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