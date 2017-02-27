Додано: Сер 21 жов, 2020 18:04

Вкладчик1234 написав: ИМХО, на этой неделе стоит откупать (докупать)

1. Перед выборами внимание немного отвлечено от курса

2. Для финансирования "партий" нужна гривна, поэтому локально может наблюдаться её дефицит. Возможно некоторые "партии" сливают валютные заначки, для оплаты "волонтёров", "рекламы, подкупов и т.п.

3. После выборов пройдёт оплата - кто-то будет "фиксировать" в более настоящих деньгах, кто-то лишний раз сходит в АТБ. Очень вероятен рост курса и инфляция

4. Наверняка результаты выборов кому-то не понравятся, и начнётся "раскачивание будки", соответственно и турбулентность курса, как "бегство от риска"

5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок

6. Выборы в США тоже "поддадут жару" в нашу местную турбулентность



Забыл добавить: перед выборами нужно показывать "всеобщее благоденствие", и власть сцепив зубы будет это делать.

А после выборов - "никто никому ничего не должен", кто бы не был у власти ИМХО, на этой неделе стоит откупать (докупать)1. Перед выборами внимание немного отвлечено от курса2. Для финансирования "партий" нужна гривна, поэтому локально может наблюдаться её дефицит. Возможно некоторые "партии" сливают валютные заначки, для оплаты "волонтёров", "рекламы, подкупов и т.п.3. После выборов пройдёт оплата - кто-то будет "фиксировать" в более настоящих деньгах, кто-то лишний раз сходит в АТБ. Очень вероятен рост курса и инфляция4. Наверняка результаты выборов кому-то не понравятся, и начнётся "раскачивание будки", соответственно и турбулентность курса, как "бегство от риска"5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок6. Выборы в США тоже "поддадут жару" в нашу местную турбулентностьЗабыл добавить: перед выборами нужно показывать "всеобщее благоденствие", и власть сцепив зубы будет это делать.А после выборов - "никто никому ничего не должен", кто бы не был у власти

Очень интересно было почитать, так как вы даете основу для долгосрочных векторов, а именно они, а не сухие цифры статистики - кто сколько чего залил,или откупил на МБ, или сколько нерезов вышло сегодня, а сколько выйдет завтра - интересны для долгосрочной стратегии.Ваше сообщение лишний раз убеждает меня в том, что в долгосрочке, а возможно и в среднесрочном периоде (следующий год) все у нас будет нестабильно и неоптимистически,иными словами считаю:1.Значительного отскока вниз ,как это было раньше, не будет, максимум 27-50,и то не факт.2.Курс доллара уверенно движется к 29 с хвостиком, для начала. А Курс евро - так воовсе вижу на уровнях чуть ниже 35 (для начала), эпоха сильного доллара, десятилетний повышательный тренд его по отношению к евро подходит к концу, евро также не идеально, однако как валюта номер 2 по ликвидности -альтернативы ему нет.Глубина ямы особенно видна на пенсионке:В 2013-м дефицит по пенсам 20 млрд.грн. , сейчас 207 млрд.грн.,даже с поправкой на курс все-равно динамика устрашающая.И это не проблема пожилых людей,нет - это одна из мин,заложенных и под курс нац.валюты, и под экономику в целом.Таким мин -немеренное количество у нас.И все эти сотни миллиардов дефицита бюджета - есть не что иное как осознанная девальвация гривны,достаточно сильная девальвация.И думаю, не сильно долго придется ждать пока весь этот карточный домик рухнет, и депо-люди побегут в обменки за валютой.И станок обязательно, как вы пишете включат. Ну а по вашим словам, "раскачивание будки" уже происходит. Отстраненные от корыта очень громко визжат, похрюкивают и злобно щелкают зубами, в арсенале у них поддержка в виде всегда охочих подзаработать и поорать,тех кто просто не силен умом заработать иным способом.После 25-го будет очень сильная регионализация, сегментация, власть и так достаточно слабенькая, а после этого все станет еще более шатко.Ну а там где шатко - не может быть ни нормальная экономика,ни нормальные инвестиции, не только от нерезов, но и от киприотов,ни нормальной твердой нацвалюты.О слабости властей и неоптимистическом будущем гривны свидетельствует то, что они элементарно, не смогли нагнуться и поднять с земли несколько миллиардов долларов в год для бюджета:..."Колишній глава митниці Ігор Муратов, який очолював відомство з 27 квітня по 19 серпня 2020 року:на митниці крадуть $250 млн на місяць"....Это самое простое,что можно было сделать,но вместо того, чтобы попытаться изменить систему хоть на 1 милиграмм,они начали ,образно говоря , рисовать на асфальте смайликиСмайлики инода красивые получались, но толку -ноль.