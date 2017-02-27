Додано: Сер 21 жов, 2020 18:54

Alex2007 написав: Квесторе_поверніться написав: З ковід ситуація архіскладна. З ковід ситуація архіскладна.





как ковид может сказаться на курсе гривни? уже давным давно экономическая составляющая ковида заложена в курсе.

а если будет осложнения в плане ковида на экономике - то это будет не только у нас, но и в мире, и в США в том числе. А какой там способ лечения экономики? правильно - куэ, вертолетные деньги, ослабление их валюты. Как может гривна сильно упасть по сравнению с ослабшим курсом самого бакса? Никаких признаков что он в мире будет сильно расти и ему дадут уйти в горы не видно пока что на горизонте. Так и будем сидеть еще годами ванговать 30, 40, 70? как ковид может сказаться на курсе гривни? уже давным давно экономическая составляющая ковида заложена в курсе.а если будет осложнения в плане ковида на экономике - то это будет не только у нас, но и в мире, и в США в том числе. А какой там способ лечения экономики? правильно - куэ, вертолетные деньги, ослабление их валюты. Как может гривна сильно упасть по сравнению с ослабшим курсом самого бакса? Никаких признаков что он в мире будет сильно расти и ему дадут уйти в горы не видно пока что на горизонте. Так и будем сидеть еще годами ванговать 30, 40, 70?

Добрый вечер .Я попробую воспроизвести некоторые события , чтобы освежить Вашу память .Весну помните (конец )и плавный переход в лето..... доллар 24, возгласы о победе.Сейчас 28 .4.Всего 18 процентов разницы .Разе доллар не вырос ?И заметьте все это время РОСЛИ ЦЕНЫ.По видимому вы не могли не заметить подорожание хлеба , масла ((ВСЕ......и многое другое ).Людям не компенсировали , а предпринимателям сказали , мол хлопцы -вперед -за ВАС счет .Уже второй мой приятель, очень не бедный, закрывает предприятие .Распродает машины ,склады , офис .....и тдСпрашиваю , мол куда спешишь , а он мне -чтобы ВСЕ деньги не забрали и не превратили в ОГВЗ .И мне кажется , что это очень мудрый поступок .Только некоторые ,НУ совершенно ничего не видят .Мне стало настолько некомфортно работать , что Вы себе не представляете .