Возникает вопрос - за чей счет пир.Дело конечно нужное, но происходит все не от роста экономики, и даже не от налоговых поступлений. Весь пир за счет миллиардных разрывов,дефицитов и долгов. Кто заплатит?
Все заплатят - курсом гривны к доллару.
Это происходит не от роста экономики, а для роста экономики. Очень много в истории примеров, когда государственные вложения в инфраструктуру помогали выбраться из глубочайших кризисов. Это, пожалуй, единственное, на что целесообразно тратить заемные средства. Тут важны не столько даже объекты строительства, хоть дороги и нужны, а сам процесс. Он запускает деньги в оборот.
Кучинелли написав:Alex2007 Всё дарагой, понятно, гривнедепо отбросило тебя в каменный век по способу мышления.
та нет у меня гривнедепо, мелочь только на карте (так сказать, текущие приходы). просто уже надоело сидеть на зеленой бумаге (в к-рой бОльшая часть персональных ЗВРов), от которой никакого дохода. И тоже свои непонятки.
Меня в принципе устраивает и текущий курс +- 1 грн. Сильный вылет вверх куда-то за 40 мне тоже не нужно. Но и даже 27, и ниже меня не устраивает.
Я всегда очень настороженно отношусь к подобным откровениям бывших. Особенно недолго бывших. В его словах видна неприкрытая обида, что не дали подержаться за должность дольше. Как-то это очень слабенько для попыток анализа состояния экономики.
Квесторе_поверніться написав:З ковід ситуація архіскладна.
как ковид может сказаться на курсе гривни? уже давным давно экономическая составляющая ковида заложена в курсе. а если будет осложнения в плане ковида на экономике - то это будет не только у нас, но и в мире, и в США в том числе. А какой там способ лечения экономики? правильно - куэ, вертолетные деньги, ослабление их валюты. Как может гривна сильно упасть по сравнению с ослабшим курсом самого бакса? Никаких признаков что он в мире будет сильно расти и ему дадут уйти в горы не видно пока что на горизонте. Так и будем сидеть еще годами ванговать 30, 40, 70?
Добрый вечер .
Я попробую воспроизвести некоторые события , чтобы освежить Вашу память . Весну помните (конец )и плавный переход в лето..... доллар 24, возгласы о победе. Сейчас 28 .4. Всего 18 процентов разницы .Разе доллар не вырос ? И заметьте все это время РОСЛИ ЦЕНЫ. По видимому вы не могли не заметить подорожание хлеба , масла ((ВСЕ......и многое другое ).
Людям не компенсировали , а предпринимателям сказали , мол хлопцы -вперед -за ВАС счет .
Уже второй мой приятель, очень не бедный, закрывает предприятие . Распродает машины ,склады , офис .....и тд Спрашиваю , мол куда спешишь , а он мне -чтобы ВСЕ деньги не забрали и не превратили в ОГВЗ .
И мне кажется , что это очень мудрый поступок .
Только некоторые ,НУ совершенно ничего не видят .
Мне стало настолько некомфортно работать , что Вы себе не представляете .
Вкладчик1234 написав:... 5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок....
еще не включали ? тут люди уже отчитывались о увеличении денежной массы. Я думал уже полным ходом пыхтит. Мне интересно сколько вчера ливанули, что так развернули рынок. Лимонов 20, не больше. А так дышал, так дышал.