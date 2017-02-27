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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6621662266236624

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 211
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
153
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:28

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/480557/shho-zyavytsya-v-ukrayini-pislya-velykogo-budivnytstva
Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"....

Возникает вопрос - за чей счет пир.Дело конечно нужное, но происходит все не от роста экономики, и даже не от налоговых поступлений.
Весь пир за счет миллиардных разрывов,дефицитов и долгов.
Кто заплатит?

Все заплатят - курсом гривны к доллару.

Это происходит не от роста экономики, а для роста экономики. Очень много в истории примеров, когда государственные вложения в инфраструктуру помогали выбраться из глубочайших кризисов. Это, пожалуй, единственное, на что целесообразно тратить заемные средства.
Тут важны не столько даже объекты строительства, хоть дороги и нужны, а сам процесс. Он запускает деньги в оборот.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:30

  Кучинелли написав:Alex2007
Всё дарагой, понятно, гривнедепо отбросило тебя в каменный век по способу мышления. :)


та нет у меня гривнедепо, мелочь только на карте (так сказать, текущие приходы).
просто уже надоело сидеть на зеленой бумаге (в к-рой бОльшая часть персональных ЗВРов), от которой никакого дохода. И тоже свои непонятки.

Меня в принципе устраивает и текущий курс +- 1 грн. Сильный вылет вверх куда-то за 40 мне тоже не нужно. Но и даже 27, и ниже меня не устраивает. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:39

  Автор77 написав:О слабости властей и неоптимистическом будущем гривны свидетельствует то, что они элементарно, не смогли нагнуться и поднять с земли несколько миллиардов долларов в год для бюджета:
https://news.finance.ua/ua/news/-/480643/na-mytnytsi-kradut-250-mln-na-misyats-eksgolova-vidomstva
..."Колишній глава митниці Ігор Муратов, який очолював відомство з 27 квітня по 19 серпня 2020 року:на митниці крадуть $250 млн на місяць"....

Я всегда очень настороженно отношусь к подобным откровениям бывших. Особенно недолго бывших. В его словах видна неприкрытая обида, что не дали подержаться за должность дольше.
Как-то это очень слабенько для попыток анализа состояния экономики.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:54

  Alex2007 написав:
  Квесторе_поверніться написав:З ковід ситуація архіскладна.



как ковид может сказаться на курсе гривни? уже давным давно экономическая составляющая ковида заложена в курсе.
а если будет осложнения в плане ковида на экономике - то это будет не только у нас, но и в мире, и в США в том числе. А какой там способ лечения экономики? правильно - куэ, вертолетные деньги, ослабление их валюты. Как может гривна сильно упасть по сравнению с ослабшим курсом самого бакса? Никаких признаков что он в мире будет сильно расти и ему дадут уйти в горы не видно пока что на горизонте. Так и будем сидеть еще годами ванговать 30, 40, 70?


Добрый вечер .

Я попробую воспроизвести некоторые события , чтобы освежить Вашу память .
Весну помните (конец )и плавный переход в лето..... доллар 24, возгласы о победе.
Сейчас 28 .4.
Всего 18 процентов разницы .Разе доллар не вырос ?
И заметьте все это время РОСЛИ ЦЕНЫ.
По видимому вы не могли не заметить подорожание хлеба , масла ((ВСЕ......и многое другое ).

Людям не компенсировали , а предпринимателям сказали , мол хлопцы -вперед -за ВАС счет .

Уже второй мой приятель, очень не бедный, закрывает предприятие .
Распродает машины ,склады , офис .....и тд
Спрашиваю , мол куда спешишь , а он мне -чтобы ВСЕ деньги не забрали и не превратили в ОГВЗ .

И мне кажется , что это очень мудрый поступок .

Только некоторые ,НУ совершенно ничего не видят .

Мне стало настолько некомфортно работать , что Вы себе не представляете .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:57

  Вкладчик1234 написав:...
5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок....

еще не включали ? тут люди уже отчитывались о увеличении денежной массы. Я думал уже полным ходом пыхтит. :)
Мне интересно сколько вчера ливанули, что так развернули рынок. Лимонов 20, не больше. А так дышал, так дышал.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Мне стало настолько некомфортно работать , что Вы себе не представляете .
просто Вы ещё не устроились
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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