Возникает вопрос - за чей счет пир.Дело конечно нужное, но происходит все не от роста экономики, и даже не от налоговых поступлений. Весь пир за счет миллиардных разрывов,дефицитов и долгов. Кто заплатит?
Все заплатят - курсом гривны к доллару.
Это происходит не от роста экономики, а для роста экономики. Очень много в истории примеров, когда государственные вложения в инфраструктуру помогали выбраться из глубочайших кризисов. Это, пожалуй, единственное, на что целесообразно тратить заемные средства. Тут важны не столько даже объекты строительства, хоть дороги и нужны, а сам процесс. Он запускает деньги в оборот.
Кучинелли написав:Alex2007 Всё дарагой, понятно, гривнедепо отбросило тебя в каменный век по способу мышления.
та нет у меня гривнедепо, мелочь только на карте (так сказать, текущие приходы). просто уже надоело сидеть на зеленой бумаге (в к-рой бОльшая часть персональных ЗВРов), от которой никакого дохода. И тоже свои непонятки.
Меня в принципе устраивает и текущий курс +- 1 грн. Сильный вылет вверх куда-то за 40 мне тоже не нужно. Но и даже 27, и ниже меня не устраивает.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 21 жов, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
скажем Зеленой плесени - НЕТ !! Кофе идешь пить ? ... Че ты замолчал, аааа ? / Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Я всегда очень настороженно отношусь к подобным откровениям бывших. Особенно недолго бывших. В его словах видна неприкрытая обида, что не дали подержаться за должность дольше. Как-то это очень слабенько для попыток анализа состояния экономики.
Квесторе_поверніться написав:З ковід ситуація архіскладна.
как ковид может сказаться на курсе гривни? уже давным давно экономическая составляющая ковида заложена в курсе. а если будет осложнения в плане ковида на экономике - то это будет не только у нас, но и в мире, и в США в том числе. А какой там способ лечения экономики? правильно - куэ, вертолетные деньги, ослабление их валюты. Как может гривна сильно упасть по сравнению с ослабшим курсом самого бакса? Никаких признаков что он в мире будет сильно расти и ему дадут уйти в горы не видно пока что на горизонте. Так и будем сидеть еще годами ванговать 30, 40, 70?
Добрый вечер .
Я попробую воспроизвести некоторые события , чтобы освежить Вашу память . Весну помните (конец )и плавный переход в лето..... доллар 24, возгласы о победе. Сейчас 28 .4. Всего 18 процентов разницы .Разе доллар не вырос ? И заметьте все это время РОСЛИ ЦЕНЫ. По видимому вы не могли не заметить подорожание хлеба , масла ((ВСЕ......и многое другое ).
Людям не компенсировали , а предпринимателям сказали , мол хлопцы -вперед -за ВАС счет .
Уже второй мой приятель, очень не бедный, закрывает предприятие . Распродает машины ,склады , офис .....и тд Спрашиваю , мол куда спешишь , а он мне -чтобы ВСЕ деньги не забрали и не превратили в ОГВЗ .
И мне кажется , что это очень мудрый поступок .
Только некоторые ,НУ совершенно ничего не видят .
Мне стало настолько некомфортно работать , что Вы себе не представляете .
Вкладчик1234 написав:... 5. Дефицит бюджета даст о себе знать, и не будет смысла что-то скрывать. Наверняка включат станок....
еще не включали ? тут люди уже отчитывались о увеличении денежной массы. Я думал уже полным ходом пыхтит. Мне интересно сколько вчера ливанули, что так развернули рынок. Лимонов 20, не больше. А так дышал, так дышал.
Автор77 написав:Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"....
Возникает вопрос - за чей счет пир.
а какая разница? в Киеве смотрю много чего обновили. даже бровки меняют на дорогах. детские площадки во дворах, оборудуют пешеходные переходы и работа кипит полным ходом. техники и рабочих валом. вся техника импортная. всё обновляют но как по мне лучшибы эти деньги не в дороги закапывали, а раздали их пенсионерам и другим нуждающимся.
Ну вы прямо в этом стиле :):) :
https://news.finance.ua/ua/news/-/48061 ... yach-yevro Федеральна канцелярія Швейцарії опублікувала у своєму офіційному віснику ініціативу про виплату усім громадянам країни, зокрема і дітям, 7500 швейцарських франків (близько 7000 євро). Якщо її підтримає 100 тисяч людей, питання винесуть на референдум.Національний банк Швейцарії повинен виплатити «вертолітні гроші», щоб знизити вартість національної валюти. Що це за метод. «Вертолітні гроші» — це один із методів, який використовує держава для сприяння соціально-економічному розвитку суспільства. Це можуть бути грошові виплати населенню, розподіл між громадянами доходів від видобутку ресурсів, експерименти з гарантованим доходом. Метод передбачає вільне їх використання між кінцевими споживачами.
Пользы наверное было бы больше, по вашему предложению:
1.Во-первых, вся эта возня с дорогами - они просто скопипастили рецепт Великой депрессии. Однако, то,что было впору 100 лет назад - сейчас превратилось в полную чушь. Тогда действительно много людей было задействовано, много ручного труда, мультэффект и все такое. Сейчас на 99% все делается техникой, в основном импортной,мультэффект - едва ли не нулевой в масштабах страны, ну фирмачи подзаработают, ну дороги останутся на какое-то время,немножко зарплаты,налоги и т.п. Но не запускает сейчас такая фигня экономику.
2.Раздать денег пользы побольше было бы, закрутилось бы потребление, внутренний спрос - в отсутствие внешнего как локомотив роста - как вариант. У людей реально на продукты не хватает.
На мой взгляд главная ошибка :
Украина не Швейцария,разбрасывать вертолетные деньги если и надо ,то в ограниченных количествах и с умом. Ни того ни другого не наблюдается.
Источники вертолетных денег у нас должны быть три:
-очень умеренный дефицит бюджета в разы меньше,чем они планируют,минимальные расходы на многие статьи бюджета, лишь стимулирование внутреннего спроса должно остаться и достойная компенсация медикам, из тех, что работают с вирусоносителями
-урезка расходов, у них за пазухой уйма чиновников сидит-нахлебников, комаров,распильщиков и взяточников,да еще и зарплаты получают
-чесные правила игры для большого кланового бизнеса, который просто зажрался, а чем больше жрешь,тем больше аппетит. Сюда же включаем набившую уже оскомину таможню. Знаю таможенника,в принципе сосед,поэтому хорошо знаю ситуацию,обычный инспектор, даже не начальник смены,есть в сети его декларация, там зарплата - близко к минималке , и письмо о мат.помощи на 5 тыс.грн, а еще бумага, что он прошел люстрацию ,и она выявила его добропорядочность и честность,ну а\м и недвиж.в самом центре в новой элитке на 1 млн. дол.(это лишь то,что я знаю как человек не приближенный,просто то,что на виду, где живет и на чем ездит)
О они наборот,денег с гулькин нос, а такое впечатление,что с цепи сорвались - зарплаты, пенсии в 2021-м, едва ли не золотые горы наообещали, на все статьи расходов, которые имеют нулевую пользу для роста ВВП, накидали десятки миллиардов, как будто бы стали новым штатом США и имеют доступ к долларовому станку.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 21 жов, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"....
Возникает вопрос - за чей счет пир.
а какая разница? в Киеве смотрю много чего обновили. даже бровки меняют на дорогах. детские площадки во дворах, оборудуют пешеходные переходы и работа кипит полным ходом. техники и рабочих валом. вся техника импортная. всё обновляют но как по мне лучшибы эти деньги не в дороги закапывали, а раздали их пенсионерам и другим нуждающимся.
А можно хоть одну станцию метро вместо этих бесполезных дурацких недокачалок в каждом дворе? А можно парковок цивилизованных, можно как-то бороться с пробками? а не жадных гаишников, которые ждут на лапу вместо протокола?
По теме, почему никто не заметил, произошло очень знаковое событие, Нафтогаз собрался выпустить евробонды, под варварские проценты(больше 9-ти годовых,сравните с валютными депо внутри страны),вроде как всё норм, заявки были на покупку,но вдруг дядя Сэм дал команду: стоять, послать нах, выпуск остановить даже под такие аргентинские дефолтные барыши, пока МВФ не одобрит, все финансовые контакты с предателями американской мечты свернуть, до выяснения.
А так всё норм, можно напечатать баблишка и купить ОВГЗ правительства, сумма рефинансирования банков сейчас составляет 59 ярдов, месяц назад она была примерно 45,я уже молчу, что за год объём ОВГЗ в портфеле банков вырос на 100+ ярдов,до 340 ярдов. Вот такая петрушка,а гривна молодец, держится, за счёт нищеты и сворачивания бизнеса.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Автор77 написав:Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"....
Возникает вопрос - за чей счет пир.
а какая разница? в Киеве смотрю много чего обновили. даже бровки меняют на дорогах. детские площадки во дворах, оборудуют пешеходные переходы и работа кипит полным ходом. техники и рабочих валом. вся техника импортная. всё обновляют но как по мне лучшибы эти деньги не в дороги закапывали, а раздали их пенсионерам и другим нуждающимся.
Правительство не так давно (в 2018 году если не ошибаюсь) заплатило по долгам киевлян Киевэнерго - можно шиковать. А иначе бы пришлось вместо закупки этой новенькой городской техники выплачивать реструктуризированный долг.