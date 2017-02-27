Додано: Сер 21 жов, 2020 19:10

uaprofi написав: Автор77 написав: Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"....



Возникает вопрос - за чей счет пир. Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва"....Возникает вопрос - за чей счет пир.



а какая разница?

в Киеве смотрю много чего обновили.

даже бровки меняют на дорогах.

детские площадки во дворах, оборудуют пешеходные переходы

и работа кипит полным ходом. техники и рабочих валом. вся техника импортная.

всё обновляют

но как по мне лучшибы эти деньги не в дороги закапывали, а раздали их пенсионерам и другим нуждающимся. а какая разница?в Киеве смотрю много чего обновили.даже бровки меняют на дорогах.детские площадки во дворах, оборудуют пешеходные переходыи работа кипит полным ходом. техники и рабочих валом. вся техника импортная.всё обновляютно как по мне лучшибы эти деньги не в дороги закапывали, а раздали их пенсионерам и другим нуждающимся.

Ну вы прямо в этом стиле:):) :Федеральна канцелярія Швейцарії опублікувала у своєму офіційному віснику ініціативу про виплату усім громадянам країни, зокрема і дітям, 7500 швейцарських франків (близько 7000 євро). Якщо її підтримає 100 тисяч людей, питання винесуть на референдум.Національний банк Швейцарії повинен виплатити «вертолітні гроші», щоб знизити вартість національної валюти.Що це за метод. «Вертолітні гроші» — це один із методів, який використовує держава для сприяння соціально-економічному розвитку суспільства. Це можуть бути грошові виплати населенню, розподіл між громадянами доходів від видобутку ресурсів, експерименти з гарантованим доходом. Метод передбачає вільне їх використання між кінцевими споживачами.Пользы наверное было бы больше, по вашему предложению:1.Во-первых, вся эта возня с дорогами - они просто скопипастили рецепт Великой депрессии. Однако, то,что было впору 100 лет назад - сейчас превратилось в полную чушь.Тогда действительно много людей было задействовано, много ручного труда, мультэффект и все такое.Сейчас на 99% все делается техникой, в основном импортной,мультэффект - едва ли не нулевой в масштабах страны, ну фирмачи подзаработают, ну дороги останутся на какое-то время,немножко зарплаты,налоги и т.п.Но не запускает сейчас такая фигня экономику.2.Раздать денег пользы побольше было бы, закрутилось бы потребление, внутренний спрос - в отсутствие внешнего как локомотив роста - как вариант.У людей реально на продукты не хватает.На мой взгляд главная ошибка :Украина не Швейцария,разбрасывать вертолетные деньги если и надо ,то в ограниченных количествах и с умом. Ни того ни другого не наблюдается.Источники вертолетных денег у нас должны быть три:-очень умеренный дефицит бюджета в разы меньше,чем они планируют,минимальные расходы на многие статьи бюджета, лишь стимулирование внутреннего спроса должно остаться и достойная компенсация медикам, из тех, что работают с вирусоносителями-урезка расходов, у них за пазухой уйма чиновников сидит-нахлебников, комаров,распильщиков и взяточников,да еще и зарплаты получают-чесные правила игры для большого кланового бизнеса, который просто зажрался, а чем больше жрешь,тем больше аппетит. Сюда же включаем набившую уже оскомину таможню.Знаю таможенника,в принципе сосед,поэтому хорошо знаю ситуацию,обычный инспектор, даже не начальник смены,есть в сети его декларация, там зарплата - близко к минималке, и письмо о мат.помощи на 5 тыс.грн, а еще бумага, что он прошел люстрацию ,и она выявила его добропорядочность и честность,ну а\м и недвиж.в самом центре в новой элитке на 1 млн. дол.(это лишь то,что я знаю как человек не приближенный,просто то,что на виду, где живет и на чем ездит)О они наборот,денег с гулькин нос, а такое впечатление,что с цепи сорвались - зарплаты, пенсии в 2021-м,едва ли не золотые горы наообещали,на все статьи расходов, которые имеют нулевую пользу для роста ВВП, накидали десятки миллиардов,как будто бы стали новым штатом США и имеют доступ к долларовому станку.