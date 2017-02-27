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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 19:54
Искатель
Игорь написав:
Мне интересно сколько вчера ливанули, что так развернули рынок. Лимонов 20, не больше. А так дышал, так дышал.
вчера писал:
По сегодняшнему дню. "Нафтогазу" понадобилась гривна для проплат. Вышел поздно, покупателей осталось мало, а он выставил сразу миллионов 10, потом еще пятерку. Ну и провалил рынок. Да, не исключено, что "Нафтогаз" и ОВГЗ подкупил немного. Это уже послезавтра станет ясно-понятно.
Получается, (не)вовремя слитые порядка 4% среднедневного оборота развернули рынок вниз. Правда, еще на движуху форекса наложилось.
Остальные возможные факторы грн.укрепляжа сегодня с утра не сыграли, кмк
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:15
У світі цікавого
somilitark написав:
А так всё норм, можно напечатать баблишка и купить ОВГЗ правительства, сумма рефинансирования банков сейчас составляет 59 ярдов, месяц назад она была примерно 45,я уже молчу, что за год объём ОВГЗ в портфеле банков вырос на 100+ ярдов,до 340 ярдов.
случайно заметил, что Данилишин вчера грубо на 100 ярдов общего портфеля и отдельно банковского насчитал больше (чем в таблице уважаемого zzzzzz):
"...Водночас банки нарощують вкладення в ОВДП. За тиждень обсяг ОВДП у власності банків зріс на 2,9 млрд. грн. (з початку жовтня – на 14,6 млрд. грн) та на 20.10.2020 становив 441,8 млрд. грн або 50% від загального обсягу ОВДП в обігу"
Форумному эксперту по теме я верю как-то больше.
Это уровень владения материалом такой или он видит какой-то скрытый от публики портфель(дипломат)?
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:19
Alex2007 написав: Кучинелли написав:Alex2007
Всё дарагой, понятно, гривнедепо отбросило тебя в каменный век по способу мышления.
та нет у меня гривнедепо, мелочь только на карте (так сказать, текущие приходы).
просто уже надоело сидеть на зеленой бумаге (в к-рой бОльшая часть персональных ЗВРов), от которой никакого дохода. И тоже свои непонятки.
Меня в принципе устраивает и текущий курс +- 1 грн. Сильный вылет вверх куда-то за 40 мне тоже не нужно. Но и даже 27, и ниже меня не устраивает.
Не очень сил счас есть раскрыть смысл, но попробую.Сначала - нужно и устраивает.Лично мне нужно и устраивает примерно сэмдэсят-восэмдэсят 70-80 грн за доллар.И это мне кажется будет на тек момент в самый раз.Сразу кажется многовато, но если посчитать всё что выросло...например минималку 1600
5000-6000.Получим те же 70.Вода стоила пару лет назад 8-10-12 грн за куб. счас 25-30.опять в 3 раза. опять 70-80.Ну и т д.А чёж оно так не скачет.а причин масса.Одна из первых - возможность манипуляций и спекуляций правящей верхушкой.В БС отфигачили 50+% в госсектор.Овгз шную пирамидку запустили.Кредитов нахапали.А сами где нужно не платим. сокращаем расходы. замораживаем.Так вот мне и хотелось бы, чтобы сбросили всю эту мишуру и с чистого листа пошли.Я понимаю, что этого не будет, но где то выравниваться всё равно должно стремиться.Уже писал не раз, что 29-30 это уже давным давно должен быть прошедший уровень.Скорее всего если не в этом. то в 21 годе бум вспоминать как счас о 8-12.И по поводу баксовой накачки не беспокойся. они умеют потом привести в баланс.Инфляция если и будет, то не в разы, а процентов 10-15.Ну и технически. правда без графика, кот можно и так представить - уже который раз поджимаем уровень 28+
ой. многий раз поджимаем.Это треугольник с плоским верхом, кот пробивается вверх при одной из сл попыток поджатия.Даже ТА рисует за 30.Вот так.Фо ю по дружбе
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Кучинелли
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21
Сибарит написав:
Это происходит не от роста экономики, а для роста экономики. Очень много в истории примеров, когда государственные вложения в инфраструктуру помогали выбраться из глубочайших кризисов. Это, пожалуй, единственное, на что целесообразно тратить заемные средства.
Тут важны не столько даже объекты строительства, хоть дороги и нужны, а сам процесс. Он запускает деньги в оборот.
Ага, тільки в Америці дороги будували амер.фірми, в Адольфа- також не французи, а у нас - турки та китайці. Так що укр.держава запустить "в оборот", а ці товариші (за мінусом відкатів, які також невідомо чи тут чинуші залишать) виведуть до себе.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:25
Автор77 написав:
Федеральна канцелярія Швейцарії опублікувала у своєму офіційному віснику ініціативу про виплату усім громадянам країни, зокрема і дітям, 7500 швейцарських франків (близько 7000 євро). Якщо її підтримає 100 тисяч людей, питання винесуть на референдум.Національний банк Швейцарії повинен виплатити «вертолітні гроші», щоб знизити вартість національної валюти.
Уже проходили:
1. https://news.finance.ua/ru/news/-/311409/v-shvejtsarii-hotyat-vyplachivat-ezhemesyachno-2-8-tys-kazhdomu-grazhdaninu
2. https://news.finance.ua/ru/news/-/377356/shvejtsartsy-na-referendume-otkazalis-ot-garantirovannyh-2-5-tys-v-mesyats
Швейцарцы не слишком падки на такие инициативы
Ну и обратите внимание на даты статей. На подготовку и проведение референдума ушло 3 года. В сегодняшнем варианте прибавляем 2 года на одобрение референдума. Это абстрактная идея на далекое будущее.
Вообще, мне нравится их традиция выносить все на референдум. Сроки получаются такие, что сиюминутные глупости отсеиваются, а это обеспечивает стабильность системы.
Автор77 написав:
2.Раздать денег пользы побольше было бы, закрутилось бы потребление, внутренний спрос - в отсутствие внешнего как локомотив роста - как вариант.
Автор77 написав:
Украина не Швейцария,разбрасывать вертолетные деньги если и надо ,то в ограниченных количествах и с умом. Ни того ни другого не наблюдается.
Не находите противоречия в этих двух утверждениях?
Социальные выплаты также наращиваются, как и вложения в инфраструктуру. Между этими методами пытаются искать баланс. Если пойдет перекос в сторону раздачи денег, Вы первый станете критиковать за неумеренное проедание всего и вся.
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