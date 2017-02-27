Игорь написав:Мне интересно сколько вчера ливанули, что так развернули рынок. Лимонов 20, не больше. А так дышал, так дышал.
Искатель вчера писал: По сегодняшнему дню. "Нафтогазу" понадобилась гривна для проплат. Вышел поздно, покупателей осталось мало, а он выставил сразу миллионов 10, потом еще пятерку. Ну и провалил рынок. Да, не исключено, что "Нафтогаз" и ОВГЗ подкупил немного. Это уже послезавтра станет ясно-понятно.
Получается, (не)вовремя слитые порядка 4% среднедневного оборота развернули рынок вниз. Правда, еще на движуху форекса наложилось. Остальные возможные факторы грн.укрепляжа сегодня с утра не сыграли, кмк
somilitark написав: А так всё норм, можно напечатать баблишка и купить ОВГЗ правительства, сумма рефинансирования банков сейчас составляет 59 ярдов, месяц назад она была примерно 45,я уже молчу, что за год объём ОВГЗ в портфеле банков вырос на 100+ ярдов,до 340 ярдов.
У світі цікавого случайно заметил, что Данилишин вчера грубо на 100 ярдов общего портфеля и отдельно банковского насчитал больше (чем в таблице уважаемого zzzzzz):
"...Водночас банки нарощують вкладення в ОВДП. За тиждень обсяг ОВДП у власності банків зріс на 2,9 млрд. грн. (з початку жовтня – на 14,6 млрд. грн) та на 20.10.2020 становив 441,8 млрд. грн або 50% від загального обсягу ОВДП в обігу"
Форумному эксперту по теме я верю как-то больше. Это уровень владения материалом такой или он видит какой-то скрытый от публики портфель(дипломат)?
Кучинелли написав:Alex2007 Всё дарагой, понятно, гривнедепо отбросило тебя в каменный век по способу мышления.
та нет у меня гривнедепо, мелочь только на карте (так сказать, текущие приходы). просто уже надоело сидеть на зеленой бумаге (в к-рой бОльшая часть персональных ЗВРов), от которой никакого дохода. И тоже свои непонятки.
Меня в принципе устраивает и текущий курс +- 1 грн. Сильный вылет вверх куда-то за 40 мне тоже не нужно. Но и даже 27, и ниже меня не устраивает.
Не очень сил счас есть раскрыть смысл, но попробую.Сначала - нужно и устраивает.Лично мне нужно и устраивает примерно сэмдэсят-восэмдэсят 70-80 грн за доллар.И это мне кажется будет на тек момент в самый раз.Сразу кажется многовато, но если посчитать всё что выросло...например минималку 1600 5000-6000.Получим те же 70.Вода стоила пару лет назад 8-10-12 грн за куб. счас 25-30.опять в 3 раза. опять 70-80.Ну и т д.А чёж оно так не скачет.а причин масса.Одна из первых - возможность манипуляций и спекуляций правящей верхушкой.В БС отфигачили 50+% в госсектор.Овгз шную пирамидку запустили.Кредитов нахапали.А сами где нужно не платим. сокращаем расходы. замораживаем.Так вот мне и хотелось бы, чтобы сбросили всю эту мишуру и с чистого листа пошли.Я понимаю, что этого не будет, но где то выравниваться всё равно должно стремиться.Уже писал не раз, что 29-30 это уже давным давно должен быть прошедший уровень.Скорее всего если не в этом. то в 21 годе бум вспоминать как счас о 8-12.И по поводу баксовой накачки не беспокойся. они умеют потом привести в баланс.Инфляция если и будет, то не в разы, а процентов 10-15.Ну и технически. правда без графика, кот можно и так представить - уже который раз поджимаем уровень 28+ ой. многий раз поджимаем.Это треугольник с плоским верхом, кот пробивается вверх при одной из сл попыток поджатия.Даже ТА рисует за 30.Вот так.Фо ю по дружбе
Возникает вопрос - за чей счет пир.Дело конечно нужное, но происходит все не от роста экономики, и даже не от налоговых поступлений. Весь пир за счет миллиардных разрывов,дефицитов и долгов. Кто заплатит?
Все заплатят - курсом гривны к доллару.
Это происходит не от роста экономики, а для роста экономики. Очень много в истории примеров, когда государственные вложения в инфраструктуру помогали выбраться из глубочайших кризисов. Это, пожалуй, единственное, на что целесообразно тратить заемные средства. Тут важны не столько даже объекты строительства, хоть дороги и нужны, а сам процесс. Он запускает деньги в оборот.
Ага, тільки в Америці дороги будували амер.фірми, в Адольфа- також не французи, а у нас - турки та китайці. Так що укр.держава запустить "в оборот", а ці товариші (за мінусом відкатів, які також невідомо чи тут чинуші залишать) виведуть до себе.
Автор77 написав:Федеральна канцелярія Швейцарії опублікувала у своєму офіційному віснику ініціативу про виплату усім громадянам країни, зокрема і дітям, 7500 швейцарських франків (близько 7000 євро). Якщо її підтримає 100 тисяч людей, питання винесуть на референдум.Національний банк Швейцарії повинен виплатити «вертолітні гроші», щоб знизити вартість національної валюти.
Автор77 написав:2.Раздать денег пользы побольше было бы, закрутилось бы потребление, внутренний спрос - в отсутствие внешнего как локомотив роста - как вариант.
Автор77 написав:Украина не Швейцария,разбрасывать вертолетные деньги если и надо ,то в ограниченных количествах и с умом. Ни того ни другого не наблюдается.
Не находите противоречия в этих двух утверждениях? Социальные выплаты также наращиваются, как и вложения в инфраструктуру. Между этими методами пытаются искать баланс. Если пойдет перекос в сторону раздачи денег, Вы первый станете критиковать за неумеренное проедание всего и вся.
..."Колишній глава митниці Ігор Муратов, який очолював відомство з 27 квітня по 19 серпня 2020 року:на митниці крадуть $250 млн на місяць"....[/quote] Я всегда очень настороженно отношусь к подобным откровениям бывших. Особенно недолго бывших. В его словах видна неприкрытая обида, что не дали подержаться за должность дольше.[/quote/]
В целом, да. Но у них там, как и везде, отрицательная селекция: Муратов хуже Нефедова (как минимум, ввглядит ). А текущий врио - Павловский - просто ни о чем. Не только Муратов говорит о том, что с августа на таможне старые схемы и схемщики рулят.
Zebra написав:Правительство не так давно (в 2018 году если не ошибаюсь) заплатило по долгам киевлян Киевэнерго - можно шиковать. А иначе бы пришлось вместо закупки этой новенькой городской техники выплачивать реструктуризированный долг.
не платили КЕ (кстати уже признана банкротом).. там долг перед нафтогазом