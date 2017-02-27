Додано: Сер 21 жов, 2020 20:19

Alex2007 написав: Кучинелли написав: Alex2007

Всё дарагой, понятно, гривнедепо отбросило тебя в каменный век по способу мышления. Всё дарагой, понятно, гривнедепо отбросило тебя в каменный век по способу мышления.



та нет у меня гривнедепо, мелочь только на карте (так сказать, текущие приходы).

просто уже надоело сидеть на зеленой бумаге (в к-рой бОльшая часть персональных ЗВРов), от которой никакого дохода. И тоже свои непонятки.



Меня в принципе устраивает и текущий курс +- 1 грн. Сильный вылет вверх куда-то за 40 мне тоже не нужно. Но и даже 27, и ниже меня не устраивает. та нет у меня гривнедепо, мелочь только на карте (так сказать, текущие приходы).просто уже надоело сидеть на зеленой бумаге (в к-рой бОльшая часть персональных ЗВРов), от которой никакого дохода. И тоже свои непонятки.Меня в принципе устраивает и текущий курс +- 1 грн. Сильный вылет вверх куда-то за 40 мне тоже не нужно. Но и даже 27, и ниже меня не устраивает.

Не очень сил счас есть раскрыть смысл, но попробую.Сначала - нужно и устраивает.Лично мне нужно и устраивает примерно сэмдэсят-восэмдэсят 70-80 грн за доллар.И это мне кажется будет на тек момент в самый раз.Сразу кажется многовато, но если посчитать всё что выросло...например минималку 16005000-6000.Получим те же 70.Вода стоила пару лет назад 8-10-12 грн за куб. счас 25-30.опять в 3 раза. опять 70-80.Ну и т д.А чёж оно так не скачет.а причин масса.Одна из первых - возможность манипуляций и спекуляций правящей верхушкой.В БС отфигачили 50+% в госсектор.Овгз шную пирамидку запустили.Кредитов нахапали.А сами где нужно не платим. сокращаем расходы. замораживаем.Так вот мне и хотелось бы, чтобы сбросили всю эту мишуру и с чистого листа пошли.Я понимаю, что этого не будет, но где то выравниваться всё равно должно стремиться.Уже писал не раз, что 29-30 это уже давным давно должен быть прошедший уровень.Скорее всего если не в этом. то в 21 годе бум вспоминать как счас о 8-12.И по поводу баксовой накачки не беспокойся. они умеют потом привести в баланс.Инфляция если и будет, то не в разы, а процентов 10-15.Ну и технически. правда без графика, кот можно и так представить - уже который раз поджимаем уровень 28+ой. многий раз поджимаем.Это треугольник с плоским верхом, кот пробивается вверх при одной из сл попыток поджатия.Даже ТА рисует за 30.Вот так.Фо ю по дружбе