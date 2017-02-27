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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6623662466256626

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 212
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
154
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:50

Сибарит
Гривня вдруг стала за ойро парой ходить - по итогам дня на МБ и форекс на моменте - те же +0.4% к баксу?
Понятно, что он с утра на месячном минимуме был, и не только к евре, но и по индексу, и к валютам ЕМ. Или нестандартная ориентация (по форексу) побеждает только в дни относительного ситуативного гривнедефицита, как сегодня?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Во Шахтер матч выдал !
Я 6 раз что то глотал , а последний глоток был лишним .
С Победой !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:51

  matroSkin написав:
  somilitark написав:
У світі цікавого :lol:
случайно заметил, что Данилишин вчера грубо на 100 ярдов общего портфеля и отдельно банковского насчитал больше (чем в таблице уважаемого zzzzzz):

Это уровень владения материалом такой или он видит какой-то скрытый от публики портфель(дипломат)? 8)

Наверное, Данилишин шото знает 8) и оно почему-то не попало в статистику или позже попадет.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Понятно, что он с утра на месячном минимуме был, и не только к евре, но и по индексу, и к валютам ЕМ.

Правильный вопрос уже содержит ответ :)
Сегодня двигался доллар, а мы топтались на месте.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Lady_N написав:дєлайтє ставкі, хаспада!
Мой вариант - останется как есть.

Так думає 81%, а на місці НБУ вчинили аналогічно лише 55%. Решта як за підвищення, так і за зниження.
Свої варіанти можна залишити тут:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... sp=sf_link
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:06

холява Привет.
И привет всем. Добрался к телеку на 70-х минутах. Жаль матч не видел полностью. Молодцы!

greenozon Ставка НБУ без изменений.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:15

  Lady_N написав:
  matroSkin написав:
  somilitark написав:
У світі цікавого :lol:
случайно заметил, что Данилишин вчера грубо на 100 ярдов общего портфеля и отдельно банковского насчитал больше (чем в таблице уважаемого zzzzzz):

Это уровень владения материалом такой или он видит какой-то скрытый от публики портфель(дипломат)? 8)

Наверное, Данилишин шото знает 8) и оно почему-то не попало в статистику или позже попадет.


Ну это ж не "тайные интервенции" или нечто подобное, скрытое от глаз, хотя бы на время. Да и ошибочка вышла в 100 ярдов (но не точно в 100, чтоб это можно было принять за ачепятку)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:20

  Patrick написав:холява Привет.
И привет всем. Добрался к телеку на 70-х минутах. Жаль матч не видел полностью. Молодцы!

да ну какие..! парковать автобус на весь тайм так и не сумели
если б не вар - ничья (о которой мечтали перед матчем), выглядела б как поразка
Клаус
 
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