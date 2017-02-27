Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:50
Сибарит Гривня вдруг стала за ойро парой ходить - по итогам дня на МБ и форекс на моменте - те же +0.4% к баксу? Понятно, что он с утра на месячном минимуме был, и не только к евре, но и по индексу, и к валютам ЕМ. Или нестандартная ориентация (по форексу) побеждает только в дни относительного ситуативного гривнедефицита, как сегодня?
matroSkin
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:51
Во Шахтер матч выдал !
Я 6 раз что то глотал , а последний глоток был лишним . С Победой !
холява
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:51
Наверное, Данилишин шото знает
и оно почему-то не попало в статистику или позже попадет.
Lady_N
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:56
matroSkin написав:
Понятно, что он с утра на месячном минимуме был, и не только к евре, но и по индексу, и к валютам ЕМ.
Правильный вопрос уже содержит ответ
Сегодня двигался доллар, а мы топтались на месте.
Сибарит
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Додано: Сер 21 жов, 2020 22:02
Lady_N написав:дєлайтє ставкі, хаспада! Мой вариант - останется как есть.
Так думає 81%, а на місці НБУ вчинили аналогічно лише 55%. Решта як за підвищення, так і за зниження.
Свої варіанти можна залишити тут:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... sp=sf_link
stryzhko
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Додано: Сер 21 жов, 2020 22:06
холява Привет. И привет всем. Добрался к телеку на 70-х минутах. Жаль матч не видел полностью. Молодцы! greenozon Ставка НБУ без изменений.
Patrick
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Додано: Сер 21 жов, 2020 22:15
Lady_N написав:
Наверное, Данилишин шото знает
и оно почему-то не попало в статистику или позже попадет.
Ну это ж не "тайные интервенции" или нечто подобное, скрытое от глаз, хотя бы на время. Да и ошибочка вышла в 100 ярдов (но не точно в 100, чтоб это можно было принять за ачепятку)
matroSkin
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Додано: Сер 21 жов, 2020 22:20
Patrick написав: холява
Привет.
И привет всем. Добрался к телеку на 70-х минутах. Жаль матч не видел полностью. Молодцы!
да ну какие..! парковать автобус на весь тайм так и не сумели
если б не вар - ничья (о которой мечтали перед матчем), выглядела б как поразка
Клаус
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