Сибарит Гривня вдруг стала за ойро парой ходить - по итогам дня на МБ и форекс на моменте - те же +0.4% к баксу? Понятно, что он с утра на месячном минимуме был, и не только к евре, но и по индексу, и к валютам ЕМ. Или нестандартная ориентация (по форексу) побеждает только в дни относительного ситуативного гривнедефицита, как сегодня?
Patrick написав:холява Привет. И привет всем. Добрался к телеку на 70-х минутах. Жаль матч не видел полностью. Молодцы!
greenozon Ставка НБУ без изменений.
Коротко . Первые 45 минут Реал был похож на Запорожский "Металлург ". Третий Реал забил себе сам . Второй тайм - в 21 . 04(по Киеву) Вратарь Трубин ,даже не дернулся , когда Мотрич (Лука), Бублик выдал. Второй был в левый угол(21.11) , Трубин тоже забыл дернутся . Третий кротам забили с оффсайта(на последней минуте ) ...и его отменили 2-3
Главное победа, и по выражению одного из форумчан, счет на табло. В еврокубках болею за все украинские команды. Голы посмотрел с удовольствием.
Накрыла работа и некоторые заботы, к сожалению курсы не отслеживаю на момент и читаю форум ближе к ночи. Пока прогноз оправдывается на эту неделю. 28.30 (средний, Харьков, Запорожье) не пробило пока.. А может и пора снижаться ниже, тем более я понимаю что курс ниже для многих лучше. Возможно и 28.10 будет, как Вы ожидали..
Alex2007 предположил двойную вершину. Интересный вариант