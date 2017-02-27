Додано: Чет 22 жов, 2020 00:03

Финансисты считают, что Шевченко неспроста провел правление и утвердил передел вчера, 20 октября. У бывшего председателя НБУ и подруги Катерины Рожковой - Валерии Гонтаревой - в этот день был день рождения (исполнилось 56 лет). На рынке уверены, что это не совпадение, а послание. Банкиры назвали его "подарочком для Гонтаревой".



"Совершенно очевидно, что "раздел вертикалей" имеет одну цель - скорее выжить Катерину Рожкову из Нацбанка. Шевченко хочет, чтобы она написала заявление "по собственному желанию", и ушла из НБУ. Как из-за личной неприязни, так из-за того, что этого хочет Офис президента. Это задание от Владимира Зеленского - избавиться от Рожковой, и он его выполняет. А Рожкова не хочет уходить, поскольку боится, что ее закуют в наручники и арестуют по ранее заведенным уголовным делам, как только она переступит порог Национального банка. Потому она будет сидеть в НБУ и терпеть все унижения до победного конца. Пока ее принудительно не уволят. Такой вот расклад на текущий момент", - прокомментировал "Стране" ситуацию председатель правления крупного банка.



В подчинении первого зампреда НБУ оставили несколько малозначительных департаментов, занимающихся преимущественно методологией и защитой прав потребителей. Судьбоносные решения для банковской системы она больше принимать не будет. Финансисты комментировали происходящее старой поговоркой: "давайте поделим ваше, а потом каждый съест сам свое".



Второй опальный зампред Нацбанка Дмитрий Сологуб, который также недавно засветился в скандале с выговором и недоверием Совета НБУ, от передела сфер влияния не пострадал. За ним оставили блок монетарных вопросов, которым он и до этого ведал. То есть формально подтвердилась версия "Страны" о том, что Сологуба могут не уволить. Он может остаться в правлении Кирилла Шевченко, единственным представителем из команды бывшего председателя Валерии Гонтаревой.



С одной стороны, Сологуба считают крепким аналитиком и макроэкономистом, а с другой - лояльным к власти, мягким и не неконфликтным человеком, который никогда не решиться воевать против руководства. Потому вполне может устроить Шевченко, и тот будет его использовать.



"Сологуб может стать подтверждением старых гарантий, которые давало старое правление НБУ - Валерии Гонтаревой и Якова Смолия. Это гарантии, которые давались иностранцам, когда они скупали наши гособлигации. О том, что бумаги можно будет выгодно продать и вывести из Украины по выгодному курсу доллара. Через Сологуба могут договариваться и налаживать мосты. Так восстанавливать доверие. Для нас это важно, чтобы иностранные спекулянты медленнее выводили капиталы из нашей страны и не валили нам курс гривны", - объяснил "Стране" директор казначейства банка с иностранным капиталом.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.