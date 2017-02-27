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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6624662566266627>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 213
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
155
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:50

Сибарит
Гривня вдруг стала за ойро парой ходить - по итогам дня на МБ и форекс на моменте - те же +0.4% к баксу?
Понятно, что он с утра на месячном минимуме был, и не только к евре, но и по индексу, и к валютам ЕМ. Или нестандартная ориентация (по форексу) побеждает только в дни относительного ситуативного гривнедефицита, как сегодня?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:51

  matroSkin написав:
  somilitark написав:
У світі цікавого :lol:
случайно заметил, что Данилишин вчера грубо на 100 ярдов общего портфеля и отдельно банковского насчитал больше (чем в таблице уважаемого zzzzzz):

Это уровень владения материалом такой или он видит какой-то скрытый от публики портфель(дипломат)? 8)

Наверное, Данилишин шото знает 8) и оно почему-то не попало в статистику или позже попадет.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Понятно, что он с утра на месячном минимуме был, и не только к евре, но и по индексу, и к валютам ЕМ.

Правильный вопрос уже содержит ответ :)
Сегодня двигался доллар, а мы топтались на месте.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Lady_N написав:дєлайтє ставкі, хаспада!
Мой вариант - останется как есть.

Так думає 81%, а на місці НБУ вчинили аналогічно лише 55%. Решта як за підвищення, так і за зниження.
Свої варіанти можна залишити тут:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... sp=sf_link
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:15

  Lady_N написав:
  matroSkin написав:
  somilitark написав:
У світі цікавого :lol:
случайно заметил, что Данилишин вчера грубо на 100 ярдов общего портфеля и отдельно банковского насчитал больше (чем в таблице уважаемого zzzzzz):

Это уровень владения материалом такой или он видит какой-то скрытый от публики портфель(дипломат)? 8)

Наверное, Данилишин шото знает 8) и оно почему-то не попало в статистику или позже попадет.


Ну это ж не "тайные интервенции" или нечто подобное, скрытое от глаз, хотя бы на время. Да и ошибочка вышла в 100 ярдов (но не точно в 100, чтоб это можно было принять за ачепятку)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:15

  stryzhko написав:
Lady_N написав:дєлайтє ставкі, хаспада!
Мой вариант - останется как есть.

Так думає 81%, а на місці НБУ вчинили аналогічно лише 55%. Решта як за підвищення, так і за зниження.
Свої варіанти можна залишити тут:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... sp=sf_link


да ладно :)
новая команда уже вошла в курс дела.
рынку нужен движняк - будут менять ставку.
могут поменять и на -1% (хотя имхо - думаю дельта будет меньше)
и тогда будет движение на МБ
и ставки по депо в очередной раз в низ!!! (а может в это раз вверх?)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:26

  greenozon написав:Завтра - перегляд обліковки НБУ

Зображення

дєлайтє ставкі, хаспада!


наиболее вероятное - оставить как есть и не дышать на учетную ставку.
опускать нет смысла - это уже будет клоунада,
поднять - идет вразрез с концепциями "5-7-9" и "дешева ипотека", тем более перед выборами.
Им проще пока оставить как есть.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:56

  Alex2007 написав:Им проще пока оставить как есть.

должны изменить хотябы чуть-чуть! хоть в какую сторону.
им нужно показывать работу!
а рынку нужен хоть какой нибудь движ!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:03

Финансисты считают, что Шевченко неспроста провел правление и утвердил передел вчера, 20 октября. У бывшего председателя НБУ и подруги Катерины Рожковой - Валерии Гонтаревой - в этот день был день рождения (исполнилось 56 лет). На рынке уверены, что это не совпадение, а послание. Банкиры назвали его "подарочком для Гонтаревой".

"Совершенно очевидно, что "раздел вертикалей" имеет одну цель - скорее выжить Катерину Рожкову из Нацбанка. Шевченко хочет, чтобы она написала заявление "по собственному желанию", и ушла из НБУ. Как из-за личной неприязни, так из-за того, что этого хочет Офис президента. Это задание от Владимира Зеленского - избавиться от Рожковой, и он его выполняет. А Рожкова не хочет уходить, поскольку боится, что ее закуют в наручники и арестуют по ранее заведенным уголовным делам, как только она переступит порог Национального банка. Потому она будет сидеть в НБУ и терпеть все унижения до победного конца. Пока ее принудительно не уволят. Такой вот расклад на текущий момент", - прокомментировал "Стране" ситуацию председатель правления крупного банка.

В подчинении первого зампреда НБУ оставили несколько малозначительных департаментов, занимающихся преимущественно методологией и защитой прав потребителей. Судьбоносные решения для банковской системы она больше принимать не будет. Финансисты комментировали происходящее старой поговоркой: "давайте поделим ваше, а потом каждый съест сам свое".

Второй опальный зампред Нацбанка Дмитрий Сологуб, который также недавно засветился в скандале с выговором и недоверием Совета НБУ, от передела сфер влияния не пострадал. За ним оставили блок монетарных вопросов, которым он и до этого ведал. То есть формально подтвердилась версия "Страны" о том, что Сологуба могут не уволить. Он может остаться в правлении Кирилла Шевченко, единственным представителем из команды бывшего председателя Валерии Гонтаревой.

С одной стороны, Сологуба считают крепким аналитиком и макроэкономистом, а с другой - лояльным к власти, мягким и не неконфликтным человеком, который никогда не решиться воевать против руководства. Потому вполне может устроить Шевченко, и тот будет его использовать.

"Сологуб может стать подтверждением старых гарантий, которые давало старое правление НБУ - Валерии Гонтаревой и Якова Смолия. Это гарантии, которые давались иностранцам, когда они скупали наши гособлигации. О том, что бумаги можно будет выгодно продать и вывести из Украины по выгодному курсу доллара. Через Сологуба могут договариваться и налаживать мосты. Так восстанавливать доверие. Для нас это важно, чтобы иностранные спекулянты медленнее выводили капиталы из нашей страны и не валили нам курс гривны", - объяснил "Стране" директор казначейства банка с иностранным капиталом.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:44

  Alex2006 написав:
  Grey001 написав:
  Alex2006 написав: А то опять придется созывать "митинги" под НБУ, когда курс пойдет в сторону ЭОК :)

Опять долларовые кредитчики выйдут? Их ещё не всех в гривну перевели?

Та не, "недобитые экспортеры" жаловаться что вместо 150 миллионов теперь зарабатывают 120 миллионов из-за ревальвации)

Так чего ж им выходить? Если курс двинется в сторону ЭОК, их доходы в гривне вырастут...
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