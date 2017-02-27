Додано: Чет 22 жов, 2020 12:12

Ситуація з курсом гривні зараз є стабільною і прогнозованою. Останнім часом населення не чинило тиску на вартість іноземної валюти.Про це заявив член Ради Національного банку України Василь Горбаль .Понятно, что стабильно задолженность плодят где только возможно.По афере зеленой энергетики "гарантированный гос.покупатель" задолжал аферистам в законе как сообщил вчера телеканал Ахметова - 30 млрд.грн. ) еще в сентябре было около 21 млрд..Там этот долг растет как грибочки после дождика.Погашать планируют либо напрямую через бюджет, либо через ОВДП.Таковы планы.Опять бюджет,опять пирамида ОВДП.Вертолетные деньги приведут систему рано,или поздно к краху.Курс гривны держится на :1.Недоплатах.2.Дефицитах.3.Понижении деловой и потребительской активности, банкротствах части мелких ФОПов4.Общей нищете населения.5.Пирамиде ОВДП6.Надеждах на стабильность и неизменчивость по итогам воскресного выбора.7.Надеждах на землю.Среди всего перечисленного, лишь последний фактор земля более менее фундаментальный, однако, те кто на него расчитывают не учитывают возможной дестабилизации после сегментации и раскладов по итогам воскресных событий.Качнуть лодку есть кому.И именно раскачка лодки в какой-то момент может стать пресловутым вполне ожидаемым и по моему мнению неизбежным в какой-то момент -лебедем.Все только начинается,будет весело,и будет турбулентность,ремни лучше пристегнуть.Время конечно же неизвестно,однако вектор вполне понятен.А еще Аркадовцы сегодня вышли, также хотят своего (мелочь, но таких мелочей если суммировать -вагон),кругом нужны деньги,не зря в НБУ всех ручных поставили.