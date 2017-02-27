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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6624662566266627

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 213
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
155
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:49

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Прогноз по валюте: коротко и по сути

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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:59

Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 22 окт к 21 окт ): -21 млн ( 78,389 - 78,410 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 22 окт к 15 окт ): -616 млн ( 78,389 - 79,005 млрд грн)
- за последний месяц ( 22 окт к 22 сент ): -4.94 млрд ( 78,389 - 83,333 млрд грн)

В целом - динамика без особых изменений: некоторое замедление есть (-600 млн за эту неделю против в среднем порядка -1 млрд за предшествующие), но насколько это концептуально, пока не очевидно.

Стабильность результата - признак мастерства! :D

А вот какие изменения за неделю ( 22 окт к 15 окт ) по другим категориям:

НБУ: 0
Банки: +10,806 млрд
Юр. лица: +1,226 млрд
Физ. лица: +47 млн
Всего: +11,462 млрд

  zzzzzz написав:По коротким было привлечено 4 млрд.грн. Но это трудно назвать аукционом если было подано 2 заявки, из которых одна на 4 млрд. Тут к гадалке не ходи, это был гос.банк.

К гадалке стоит ходить. Судя по всему, смелые (государственные?) юрлица поучаствовали таки во вторничном аукционе, во всяком случае за последний день их портфель прирос почти на 1.1 млрд.


----------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:01

  Grey001 написав:
  Alex2006 написав:
  Grey001 написав:Опять долларовые кредитчики выйдут? Их ещё не всех в гривну перевели?

Та не, "недобитые экспортеры" жаловаться что вместо 150 миллионов теперь зарабатывают 120 миллионов из-за ревальвации)

Так чего ж им выходить? Если курс двинется в сторону ЭОК, их доходы в гривне вырастут...

Ну да, при двжении курса к 24 доходы экспортеров в гривне вырастут... :) От того они и бастовали под НБУ, от радости!)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк продолжает постепенно снижаться, у налика стоит на месте как у молодого
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:36

  stryzhko написав:
Lady_N написав:дєлайтє ставкі, хаспада!
Мой вариант - останется как есть.

Так думає 81%, а на місці НБУ вчинили аналогічно лише 55%. Решта як за підвищення, так і за зниження.
Свої варіанти можна залишити тут:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... sp=sf_link


гарна ідея, але голосувалка завершилаьс?

http://prntscr.com/v4eayh
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:04

Дефіцит ДП "Гарантований покупець" на кінець року складе 20 млрд грн, а загальний борг на енергетичному ринку досягне 80 млрд грн. Одна із причини кризи – бездіяльність національного регулятора НКРЕКП.

"Нівелюванню поняття конкурентного середовища та дефіциту коштів на ринку також сприяли: застосування неринкових цінових обмежень, відкриття доступу білоруським та російським експортерам до ринку України, збільшення квоти для продажу на РДН […] Як результат, усі вищенаведені чинники сприяють швидкому нарощуванню дефіциту ДП "Гарантований покупець", який за оцінками Центру Разумкова на початок 2021 р. очікується щонайменше на рівні 20 млрд. грн, а загальна заборгованість на ринку становитиме більше 80 млрд. грн", - йдеться в дослідженні Центру.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:04

Как то все так ровненько идет.
На рынка полный баланс?

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VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48068 ... -natsbanku
Ситуація з курсом гривні зараз є стабільною і прогнозованою. Останнім часом населення не чинило тиску на вартість іноземної валюти.
Про це заявив член Ради Національного банку України Василь Горбаль .


Понятно, что стабильно задолженность плодят где только возможно.
По афере зеленой энергетики "гарантированный гос.покупатель" задолжал аферистам в законе как сообщил вчера телеканал Ахметова - 30 млрд.грн. ) еще в сентябре было около 21 млрд..
Там этот долг растет как грибочки после дождика.

Погашать планируют либо напрямую через бюджет, либо через ОВДП.

Таковы планы.Опять бюджет,опять пирамида ОВДП.
Вертолетные деньги приведут систему рано,или поздно к краху.

Курс гривны держится на :
1.Недоплатах.
2.Дефицитах.
3.Понижении деловой и потребительской активности, банкротствах части мелких ФОПов
4.Общей нищете населения.
5.Пирамиде ОВДП
6.Надеждах на стабильность и неизменчивость по итогам воскресного выбора.
7.Надеждах на землю.

Среди всего перечисленного, лишь последний фактор земля более менее фундаментальный, однако, те кто на него расчитывают не учитывают возможной дестабилизации после сегментации и раскладов по итогам воскресных событий.

Качнуть лодку есть кому.
И именно раскачка лодки в какой-то момент может стать пресловутым вполне ожидаемым и по моему мнению неизбежным в какой-то момент -лебедем.

Все только начинается,
будет весело,и будет турбулентность,ремни лучше пристегнуть.Время конечно же неизвестно,однако вектор вполне понятен.

А еще Аркадовцы сегодня вышли, также хотят своего (мелочь, но таких мелочей если суммировать -вагон),

кругом нужны деньги,

не зря в НБУ всех ручных поставили.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 22 жов, 2020 12:17, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:14

28.25-28.28/28.33-28.35
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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