Рекомендуем к просмотру
С ув.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 жов, 2020 10:49
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 22 жов, 2020 10:59
Тем временем:
Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 22 окт к 21 окт ): -21 млн ( 78,389 - 78,410 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 22 окт к 15 окт ): -616 млн ( 78,389 - 79,005 млрд грн)
- за последний месяц ( 22 окт к 22 сент ): -4.94 млрд ( 78,389 - 83,333 млрд грн)
В целом - динамика без особых изменений: некоторое замедление есть (-600 млн за эту неделю против в среднем порядка -1 млрд за предшествующие), но насколько это концептуально, пока не очевидно.
Стабильность результата - признак мастерства!
А вот какие изменения за неделю ( 22 окт к 15 окт ) по другим категориям:
НБУ: 0
Банки: +10,806 млрд
Юр. лица: +1,226 млрд
Физ. лица: +47 млн
Всего: +11,462 млрд
К гадалке стоит ходить. Судя по всему, смелые (государственные?) юрлица поучаствовали таки во вторничном аукционе, во всяком случае за последний день их портфель прирос почти на 1.1 млрд.
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(Полная картина здесь:
Додано: Чет 22 жов, 2020 11:01
Ну да, при двжении курса к 24 доходы экспортеров в гривне вырастут... От того они и бастовали под НБУ, от радости!)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 22 жов, 2020 11:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Межбанк продолжает постепенно снижаться, у налика стоит на месте как у молодого
Додано: Чет 22 жов, 2020 11:36
гарна ідея, але голосувалка завершилаьс?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:04
Дефіцит ДП "Гарантований покупець" на кінець року складе 20 млрд грн, а загальний борг на енергетичному ринку досягне 80 млрд грн. Одна із причини кризи – бездіяльність національного регулятора НКРЕКП.
"Нівелюванню поняття конкурентного середовища та дефіциту коштів на ринку також сприяли: застосування неринкових цінових обмежень, відкриття доступу білоруським та російським експортерам до ринку України, збільшення квоти для продажу на РДН […] Як результат, усі вищенаведені чинники сприяють швидкому нарощуванню дефіциту ДП "Гарантований покупець", який за оцінками Центру Разумкова на початок 2021 р. очікується щонайменше на рівні 20 млрд. грн, а загальна заборгованість на ринку становитиме більше 80 млрд. грн", - йдеться в дослідженні Центру.
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48068 ... -natsbanku
Ситуація з курсом гривні зараз є стабільною і прогнозованою. Останнім часом населення не чинило тиску на вартість іноземної валюти.
Про це заявив член Ради Національного банку України Василь Горбаль .
Понятно, что стабильно задолженность плодят где только возможно.
По афере зеленой энергетики "гарантированный гос.покупатель" задолжал аферистам в законе как сообщил вчера телеканал Ахметова - 30 млрд.грн. ) еще в сентябре было около 21 млрд..
Там этот долг растет как грибочки после дождика.
Погашать планируют либо напрямую через бюджет, либо через ОВДП.
Таковы планы.Опять бюджет,опять пирамида ОВДП.
Вертолетные деньги приведут систему рано,или поздно к краху.
Курс гривны держится на :
1.Недоплатах.
2.Дефицитах.
3.Понижении деловой и потребительской активности, банкротствах части мелких ФОПов
4.Общей нищете населения.
5.Пирамиде ОВДП
6.Надеждах на стабильность и неизменчивость по итогам воскресного выбора.
7.Надеждах на землю.
Среди всего перечисленного, лишь последний фактор земля более менее фундаментальный, однако, те кто на него расчитывают не учитывают возможной дестабилизации после сегментации и раскладов по итогам воскресных событий.
Качнуть лодку есть кому.
И именно раскачка лодки в какой-то момент может стать пресловутым вполне ожидаемым и по моему мнению неизбежным в какой-то момент -лебедем.
Все только начинается,
будет весело,и будет турбулентность,ремни лучше пристегнуть.Время конечно же неизвестно,однако вектор вполне понятен.
А еще Аркадовцы сегодня вышли, также хотят своего (мелочь, но таких мелочей если суммировать -вагон),
кругом нужны деньги,
не зря в НБУ всех ручных поставили.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 22 жов, 2020 12:17, всього редагувалось 2 разів.
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ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:14
28.25-28.28/28.33-28.35
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.10.2020................28,2505
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе вернулись на уровень закрытия. К 11 сузили спред сверху до 1.5 копеек и надолго уравновесились. Котировки евро недалеки от открытия, в паре евро-доллар все относительно спокойно. Примерно к полудню выросли на копейку.
Справочный курс встретили около уровня открытия 28.2500 - 28.2650.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились. Ликвидность утекла в казначейство. Все остальные играли по мелочи.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 435.5 до 483 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного выросли. Спрос немного превысил предложение, но рынок можно считать в целом сбалансированным.
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