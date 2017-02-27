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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6625662666276628

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 213
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
155
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:30

  Captain Obvious написав:Межбанк продолжает постепенно снижаться, у налика стоит на месте как у молодого


Уже нет.
Валюта под позавчерашний аукцион, судя по всему, продана позавчера же вечером и вчера. На сегодня, судя по графику, уже не осталось. Если успели прикупить, не забудьте сказать спасибо Нафтогазу - кажется, это он сделал шикарную инвестицию в ОВГЗ (во всяком случае, общая сумма у юр.лиц выросла после аукциона на 1.1 млрд), для чего и слил некоторую сумму на МБ.

Вообще же, выглядит так, что накренять в сторону ОВГЗ, при прочих равных, лучше не банки, а госкомпании со свободной валютой - и кредитование происходит, и на МБ можно достичь цифр покрасивее :D
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:32

  Alex2006 написав:
  Grey001 написав:Так чего ж им выходить? Если курс двинется в сторону ЭОК, их доходы в гривне вырастут...

Ну да, при двжении курса к 24 доходы экспортеров в гривне вырастут... :) От того они и бастовали под НБУ, от радости!)

Аа... я просто думал, ты имел ввиду Экономический Обоснованный Курс, а не Эксерсисы Обкуренных Курсисток... А так, конечно да... :)
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

После выборов курс полетит на 29
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:15

  Zebra написав:После выборов курс полетит на 29

не полетит. Грядет карантин, чреватый торможением экономики и импорта промтоваров в частности. Наш экспорт - еда, тем не менее, останется востребованной. Такое уже наблюдали весной
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:20

  Zebra написав:После выборов курс полетит на 29

Zebra
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

звісно, що так :lol:
скупайтесь глупци, індекс банана все підтвердить :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:23

  Сибарит написав:
  zРадио написав:Рожкову лишили основных полномочий

Это можно так трактовать. Но можно и иначе.
Ей оставили разработку общих принципов контроля, избавив от рутины исполнения. Учитывая, что там добавилось объектов для контроля, можно утверждать, что после наведения порядка в банках ей дали новую задачу навести порядок в небанковских подконтрольных учреждениях.
Рядом с этой новостью есть новость о законопроекте про коллекторов. Там ей работы хватит.



Весьма сомнительно - не та организация. В коммерческих структурах, где менеджмент разделяет общие ценности и KPI, такое, действительно, можно себе представить. Но там, где должности покупаются (необязательно деньгами, а также безоговорочной лояльностью и взаимными услугами), контроль над процессами и функциями является высшей целью, а его потеря - уменьшение влияния и перспектив сохранить кресло
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:26

После выборов полетит на 27. Ждемс.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:не полетит. .... Такое уже наблюдали весной

Это когда гривна за март потеряла 2 единицы на курсе (с 25 до 27)?
https://pasteboard.co/JwOeSno.png
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:43

  sequence написав:
  Zebra написав:После выборов курс полетит на 29

не полетит. Грядет карантин, чреватый торможением экономики и импорта промтоваров в частности. Наш экспорт - еда, тем не менее, останется востребованной. Такое уже наблюдали весной


Вообще не то мы наблюдали весной - экспорт потерял вдвое больше импорта в натуральном выражении. А в денежном наоборот только по одной единственной причине - обвала цен на энергоносители, связанного в меньшей степени с карантином, в большей - с развалом сделки OPEC+.

Кроме этого, дефицит валюты и бюджета весной было чем латать (прибыль НБУ и госкомпаний за 2019-й + штраф Газпрома Нефтегазу).

На этот раз никаких неорганических резервов нет, и гасить пожар придется связкой "эмиссия-ЗВР"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:44

  headshaker написав:Уже нет.
Валюта под позавчерашний аукцион, судя по всему, продана позавчера же вечером и вчера. На сегодня, судя по графику, уже не осталось. Если успели прикупить, не забудьте сказать спасибо Нафтогазу - кажется, это он сделал шикарную инвестицию в ОВГЗ (во всяком случае, общая сумма у юр.лиц выросла после аукциона на 1.1 млрд), для чего и слил некоторую сумму на МБ.

а почему не тов "оператор гтс" ? после анбандлинга они получают доллары за транзит
Клаус
 
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