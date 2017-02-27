Captain Obvious написав:Межбанк продолжает постепенно снижаться, у налика стоит на месте как у молодого
Уже нет. Валюта под позавчерашний аукцион, судя по всему, продана позавчера же вечером и вчера. На сегодня, судя по графику, уже не осталось. Если успели прикупить, не забудьте сказать спасибо Нафтогазу - кажется, это он сделал шикарную инвестицию в ОВГЗ (во всяком случае, общая сумма у юр.лиц выросла после аукциона на 1.1 млрд), для чего и слил некоторую сумму на МБ.
Вообще же, выглядит так, что накренять в сторону ОВГЗ, при прочих равных, лучше не банки, а госкомпании со свободной валютой - и кредитование происходит, и на МБ можно достичь цифр покрасивее
Это можно так трактовать. Но можно и иначе. Ей оставили разработку общих принципов контроля, избавив от рутины исполнения. Учитывая, что там добавилось объектов для контроля, можно утверждать, что после наведения порядка в банках ей дали новую задачу навести порядок в небанковских подконтрольных учреждениях. Рядом с этой новостью есть новость о законопроекте про коллекторов. Там ей работы хватит.
Весьма сомнительно - не та организация. В коммерческих структурах, где менеджмент разделяет общие ценности и KPI, такое, действительно, можно себе представить. Но там, где должности покупаются (необязательно деньгами, а также безоговорочной лояльностью и взаимными услугами), контроль над процессами и функциями является высшей целью, а его потеря - уменьшение влияния и перспектив сохранить кресло
не полетит. Грядет карантин, чреватый торможением экономики и импорта промтоваров в частности. Наш экспорт - еда, тем не менее, останется востребованной. Такое уже наблюдали весной
Вообще не то мы наблюдали весной - экспорт потерял вдвое больше импорта в натуральном выражении. А в денежном наоборот только по одной единственной причине - обвала цен на энергоносители, связанного в меньшей степени с карантином, в большей - с развалом сделки OPEC+.
Кроме этого, дефицит валюты и бюджета весной было чем латать (прибыль НБУ и госкомпаний за 2019-й + штраф Газпрома Нефтегазу).
На этот раз никаких неорганических резервов нет, и гасить пожар придется связкой "эмиссия-ЗВР"
headshaker написав:Уже нет. Валюта под позавчерашний аукцион, судя по всему, продана позавчера же вечером и вчера. На сегодня, судя по графику, уже не осталось. Если успели прикупить, не забудьте сказать спасибо Нафтогазу - кажется, это он сделал шикарную инвестицию в ОВГЗ (во всяком случае, общая сумма у юр.лиц выросла после аукциона на 1.1 млрд), для чего и слил некоторую сумму на МБ.
а почему не тов "оператор гтс" ? после анбандлинга они получают доллары за транзит