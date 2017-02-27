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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:57
Zebra написав:
После выборов курс полетит на 29
А чего не 30 или 40? Что-то вас не узнать, скромнее стали запугивать оленей))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 14:02
81% не помилилися) . НБУ 6% залишив.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 14:37
jump написав: Zebra написав:
После выборов курс полетит на 29
Zebra
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
звісно, що так
скупайтесь глупци, індекс банана все підтвердить
все вірно, від прогнозу не відмовляюся
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:16
headshaker написав:
А вот какие изменения за неделю ( 22 окт к 15 окт ) по другим категориям:Юр. лица: +1,226 млрд
юрлица поучаствовали таки во вторничном аукционе, во всяком случае за последний день их портфель прирос почти на 1.1 млрд.
это разные цифры или об одном и том же речь ?
было 0,126 стало 1,226 ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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