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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6626662766286629

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 213
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
155
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:57

  Zebra написав:После выборов курс полетит на 29

А чего не 30 или 40? Что-то вас не узнать, скромнее стали запугивать оленей))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

81% не помилилися) . НБУ 6% залишив.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:37

  jump написав:
  Zebra написав:После выборов курс полетит на 29

Zebra
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

звісно, що так :lol:
скупайтесь глупци, індекс банана все підтвердить :lol:

все вірно, від прогнозу не відмовляюся
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:16

  headshaker написав:А вот какие изменения за неделю ( 22 окт к 15 окт ) по другим категориям:
Юр. лица: +1,226 млрд
юрлица поучаствовали таки во вторничном аукционе, во всяком случае за последний день их портфель прирос почти на 1.1 млрд.

это разные цифры или об одном и том же речь ?
было 0,126 стало 1,226 ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................22.10.2020...........23.10.2020
дата розрахунку...............21.10.2020............22.10.2020
Євро..................................33,5312.................33,4106...-0.36%
Долар США.......................28,2737.................28,265...-0.03%
После полудня доллар отыграл 1.5 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе вернулись на уровень закрытия. К 11 сузили спред сверху до 1.5 копеек и надолго уравновесились. Котировки евро недалеки от открытия, в паре евро-доллар все относительно спокойно. Примерно к полудню выросли на копейку.
Справочный курс встретили около уровня открытия 28.2500 - 28.2650.
До обеда выросли еще на 2 копейки. Этот рост совпал по времени с начавшимся ростом доллара в мире. Котировки евро остались ниже вчерашних. После обеда приподнялись на полкопейки. Сегодня основная активность пришлась на вторую половину сессии. Похоже, основные игроки долго выжидали в засаде :)
Официальный курс встретили котировками 28.2750 - 28.2900. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сессия прошла спокойно. В очередной раз держались между долларом и евро. Можно сказать, что боковик продолжается.

Этот день в истории:
2019 - 24.8446 (-13) +342
2018 - 28.0804 (-10) +18

2017 - 26.5389 (+3)
2016 - 25.6628 (-4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Откат захлебнулся не начавшись. Похоже все на нервах, как в игре со стулом.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев м. Героев днепра 28.30/28.38
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:52

  striped написав:Откат захлебнулся не начавшись. Похоже все на нервах, как в игре со стулом.


Скорее болтаемся как говно в проруби в пределах .30-.40
Captain Obvious
 
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