А чего не 30 или 40? Что-то вас не узнать, скромнее стали запугивать оленей))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:57
А чего не 30 или 40? Что-то вас не узнать, скромнее стали запугивать оленей))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
81% не помилилися) . НБУ 6% залишив.
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:37
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:16
это разные цифры или об одном и том же речь ?
было 0,126 стало 1,226 ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................22.10.2020...........23.10.2020
дата розрахунку...............21.10.2020............22.10.2020
Євро..................................33,5312.................33,4106...-0.36%
Долар США.......................28,2737.................28,265...-0.03%
После полудня доллар отыграл 1.5 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе вернулись на уровень закрытия. К 11 сузили спред сверху до 1.5 копеек и надолго уравновесились. Котировки евро недалеки от открытия, в паре евро-доллар все относительно спокойно. Примерно к полудню выросли на копейку.
Справочный курс встретили около уровня открытия 28.2500 - 28.2650.
До обеда выросли еще на 2 копейки. Этот рост совпал по времени с начавшимся ростом доллара в мире. Котировки евро остались ниже вчерашних. После обеда приподнялись на полкопейки. Сегодня основная активность пришлась на вторую половину сессии. Похоже, основные игроки долго выжидали в засаде
Официальный курс встретили котировками 28.2750 - 28.2900. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сессия прошла спокойно. В очередной раз держались между долларом и евро. Можно сказать, что боковик продолжается.
Этот день в истории:
2019 - 24.8446 (-13) +342
2018 - 28.0804 (-10) +18
2017 - 26.5389 (+3)
2016 - 25.6628 (-4)
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Откат захлебнулся не начавшись. Похоже все на нервах, как в игре со стулом.
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев м. Героев днепра 28.30/28.38
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:52
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