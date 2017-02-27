RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6627662866296630

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 213
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
155
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:16

  Captain Obvious написав:
  striped написав:Откат захлебнулся не начавшись. Похоже все на нервах, как в игре со стулом.


Скорее болтаемся как говно в проруби в пределах .30-.40

Идет накопление отложенного спроса перед рывком вверх. Классика жанра, когда все плохо, но оптимизм не покидает не успевших запрыгнуть дешевле.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9013
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:21

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:
  striped написав:Откат захлебнулся не начавшись. Похоже все на нервах, как в игре со стулом.


Скорее болтаемся как говно в проруби в пределах .30-.40

Идет накопление отложенного спроса перед рывком вверх. Классика жанра, когда все плохо, но оптимизм не покидает не успевших запрыгнуть дешевле.

Отложенного спроса от кого и почему они не могут удовлетворить его сейчас? :) Наоборот, есть огромный навес валюты, которую аграрии готовяться завести после выборов, т.к. слушают всяких "кабанчиков" якобы после выборов взлетиииим) А по факту будет как всегда) Олени пострижены, загонялы едут на Мальдивы (правда, не в этом году), гривнедепозитчики с улыбкой наблюдают эти метания и фиксируют пик стрижки чисто из статистического интереса :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4534
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:25

  Alex2006 написав:Наоборот, есть огромный навес валюты, которую аграрии готовяться завести после выборов

Гривны напечатано и вброшено в оборот за 12 месяцев +31%

Я что-то не слышал, чтоб украинский экспорт (в частности засушливый аграрный) номинально вырос в USD на 31%, чтоб покрыть напечатанную гривну.

Не тешьте себя иллюзиями, единый казначейский счет тает на глазах (и это еще ПДВ задерживают тем самым экспортерам), скоро печатный станочек будет работать не только в три смены, но и на аутсорс отдадут в частные типографии.

Под конец года нас ждет веселый и феерический гривно-принт.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9013
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:33

  Alex2006 написав:Отложенного спроса от кого и почему они не могут удовлетворить его сейчас? :) Наоборот, есть огромный навес валюты, которую аграрии готовяться завести после выборов, т.к. слушают всяких "кабанчиков" якобы после выборов взлетиииим) А по факту будет как всегда) Олени пострижены, загонялы едут на Мальдивы (правда, не в этом году), гривнедепозитчики с улыбкой наблюдают эти метания и фиксируют пик стрижки чисто из статистического интереса :)


Ухаха - огромный навес валюты :mrgreen: Да с/х экспорт - это не навес, а единственное спасение для валютного рынка, чтобы курс не улетел за 50! Других крупных источников уже и нет - ни в этом году, ни в последующие. Посмотрите на промпроизводство (можете по моей недавней ссылке). А после этого на импорт! Мы импортируем рекордное количество товарных позиций, убивая внутреннего производителя непаритетным обменным курсом! Единственное, за счет чего гривна еще держится в пределах 30, это QE в США. И когда оно начнет не то, что сворачиваться, а просто уменьшаться, метания гривнедепозитчиков будут уже не с улыбками, а в соплях и со слезами...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7893
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:49

  Alex2006 написав:гривнедепозитчики с улыбкой наблюдают эти метания и фиксируют пик стрижки чисто из статистического интереса :)


денег нет...все ради интереса
antichamber
 
Повідомлень: 106
З нами з: 21.02.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:00

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:Отложенного спроса от кого и почему они не могут удовлетворить его сейчас? :) Наоборот, есть огромный навес валюты, которую аграрии готовяться завести после выборов, т.к. слушают всяких "кабанчиков" якобы после выборов взлетиииим) А по факту будет как всегда) Олени пострижены, загонялы едут на Мальдивы (правда, не в этом году), гривнедепозитчики с улыбкой наблюдают эти метания и фиксируют пик стрижки чисто из статистического интереса :)


Ухаха - огромный навес валюты :mrgreen: Да с/х экспорт - это не навес, а единственное спасение для валютного рынка, чтобы курс не улетел за 50! Других крупных источников уже и нет - ни в этом году, ни в последующие. Посмотрите на промпроизводство (можете по моей недавней ссылке). А после этого на импорт! Мы импортируем рекордное количество товарных позиций, убивая внутреннего производителя непаритетным обменным курсом! Единственное, за счет чего гривна еще держится в пределах 30, это QE в США. И когда оно начнет не то, что сворачиваться, а просто уменьшаться, метания гривнедепозитчиков будут уже не с улыбками, а в соплях и со слезами...

Американські любі друзі нашої іліти дуже хотять ще надрукувати мінімум 2.2. трлн баксів.... Ну ви в курсі.

Питання звичайно є, чи надрукують і коли це станеться?
change_pm
 
Повідомлень: 2419
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:Гривны напечатано и вброшено в оборот за 12 месяцев +31%
Я что-то не слышал, чтоб украинский экспорт (в частности засушливый аграрный) номинально вырос в USD на 31%, чтоб покрыть напечатанную гривну.


Ціни на одному з зернових терміналів ТОВ "ТІС Зерно" в цей день 2019/2020 для порівняння:
Пшениця 3 клас 186$/242$+31%
Соя 336$/460$+36%
Кукурудза 153$/216$+41%.
Об'єми експорту в цей період зараз ще більші минулорічних.
Так що на даний момент експортери не відчувають валютного дефіциту.
По результатам маркетинговому року ситуація може змінитися звичайно.
Востаннє редагувалось stryzhko в Чет 22 жов, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 04.10.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:04

  change_pm написав:Американські любі друзі нашої іліти дуже хотять ще надрукувати мінімум 2.2. трлн баксів.... Ну ви в курсі.

Питання звичайно є, чи надрукують і коли це станеться?


Наверняка, напечатают. 1 трлн должен быть еще в этом году. Остальное - в первом полугодии следующего. Пылесос включат, вероятно, осенью 2021-го (но мы можем обвалиться и раньше этого события)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7893
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:08

  stryzhko написав:Об'єми експорту в цей період зараз ще більші минулорічних.


Сдается мне, тут другой эмодзи должен быть - с грустной миной. Потому что нынешний урожай на 15% ниже прошлогоднего, и если при этом еще и объемы экспорта более высокие, то нас ждет дефицит продовольствия со всеми тяжелыми вытекающими из него последствиями
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7893
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:Сдается мне, тут другой эмодзи должен быть - с грустной миной.

Так, для внутрішнього продовольчого ринку так і є. Зростання цін для нас пересічних у зв'язку з дефіцитом вже розпочалося.
stryzhko
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 04.10.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6627662866296630
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: djbnd777 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2009, 2010, 2011
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20109 2566880
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 13:13
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
540 128261
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 15:45
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1664530
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17598)
22.10.2020 18:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.