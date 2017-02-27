Додано: Чет 22 жов, 2020 17:33

Alex2006 написав: Отложенного спроса от кого и почему они не могут удовлетворить его сейчас? Наоборот, есть огромный навес валюты, которую аграрии готовяться завести после выборов, т.к. слушают всяких "кабанчиков" якобы после выборов взлетиииим) А по факту будет как всегда) Олени пострижены, загонялы едут на Мальдивы (правда, не в этом году), гривнедепозитчики с улыбкой наблюдают эти метания и фиксируют пик стрижки чисто из статистического интереса Отложенного спроса от кого и почему они не могут удовлетворить его сейчас?Наоборот, есть огромный навес валюты, которую аграрии готовяться завести после выборов, т.к. слушают всяких "кабанчиков" якобы после выборов взлетиииим) А по факту будет как всегда) Олени пострижены, загонялы едут на Мальдивы (правда, не в этом году), гривнедепозитчики с улыбкой наблюдают эти метания и фиксируют пик стрижки чисто из статистического интереса

Ухаха - огромный навес валютыДа с/х экспорт - это не навес, а единственное спасение для валютного рынка, чтобы курс не улетел за 50! Других крупных источников уже и нет - ни в этом году, ни в последующие. Посмотрите на промпроизводство (можете по моей недавней ссылке). А после этого на импорт! Мы импортируем рекордное количество товарных позиций, убивая внутреннего производителя непаритетным обменным курсом! Единственное, за счет чего гривна еще держится в пределах 30, это QE в США. И когда оно начнет не то, что сворачиваться, а просто уменьшаться, метания гривнедепозитчиков будут уже не с улыбками, а в соплях и со слезами...