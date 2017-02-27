Идет накопление отложенного спроса перед рывком вверх. Классика жанра, когда все плохо, но оптимизм не покидает не успевших запрыгнуть дешевле.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:16
Идет накопление отложенного спроса перед рывком вверх. Классика жанра, когда все плохо, но оптимизм не покидает не успевших запрыгнуть дешевле.
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:21
Отложенного спроса от кого и почему они не могут удовлетворить его сейчас? Наоборот, есть огромный навес валюты, которую аграрии готовяться завести после выборов, т.к. слушают всяких "кабанчиков" якобы после выборов взлетиииим) А по факту будет как всегда) Олени пострижены, загонялы едут на Мальдивы (правда, не в этом году), гривнедепозитчики с улыбкой наблюдают эти метания и фиксируют пик стрижки чисто из статистического интереса
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:25
Гривны напечатано и вброшено в оборот за 12 месяцев +31%
Я что-то не слышал, чтоб украинский экспорт (в частности засушливый аграрный) номинально вырос в USD на 31%, чтоб покрыть напечатанную гривну.
Не тешьте себя иллюзиями, единый казначейский счет тает на глазах (и это еще ПДВ задерживают тем самым экспортерам), скоро печатный станочек будет работать не только в три смены, но и на аутсорс отдадут в частные типографии.
Под конец года нас ждет веселый и феерический гривно-принт.
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:33
Ухаха - огромный навес валюты Да с/х экспорт - это не навес, а единственное спасение для валютного рынка, чтобы курс не улетел за 50! Других крупных источников уже и нет - ни в этом году, ни в последующие. Посмотрите на промпроизводство (можете по моей недавней ссылке). А после этого на импорт! Мы импортируем рекордное количество товарных позиций, убивая внутреннего производителя непаритетным обменным курсом! Единственное, за счет чего гривна еще держится в пределах 30, это QE в США. И когда оно начнет не то, что сворачиваться, а просто уменьшаться, метания гривнедепозитчиков будут уже не с улыбками, а в соплях и со слезами...
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:49
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:00
Американські любі друзі нашої іліти дуже хотять ще надрукувати мінімум 2.2. трлн баксів.... Ну ви в курсі.
Питання звичайно є, чи надрукують і коли це станеться?
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ціни на одному з зернових терміналів ТОВ "ТІС Зерно" в цей день 2019/2020 для порівняння:
Пшениця 3 клас 186$/242$+31%
Соя 336$/460$+36%
Кукурудза 153$/216$+41%.
Об'єми експорту в цей період зараз ще більші минулорічних.
Так що на даний момент експортери не відчувають валютного дефіциту.
По результатам маркетинговому року ситуація може змінитися звичайно.
Востаннє редагувалось stryzhko в Чет 22 жов, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:04
Наверняка, напечатают. 1 трлн должен быть еще в этом году. Остальное - в первом полугодии следующего. Пылесос включат, вероятно, осенью 2021-го (но мы можем обвалиться и раньше этого события)
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:08
Сдается мне, тут другой эмодзи должен быть - с грустной миной. Потому что нынешний урожай на 15% ниже прошлогоднего, и если при этом еще и объемы экспорта более высокие, то нас ждет дефицит продовольствия со всеми тяжелыми вытекающими из него последствиями
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так, для внутрішнього продовольчого ринку так і є. Зростання цін для нас пересічних у зв'язку з дефіцитом вже розпочалося.
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