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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6628662966306631

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 213
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
155
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:44

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Наоборот, есть огромный навес валюты, которую аграрии готовяться завести после выборов

Гривны напечатано и вброшено в оборот за 12 месяцев +31%

Я что-то не слышал, чтоб украинский экспорт (в частности засушливый аграрный) номинально вырос в USD на 31%, чтоб покрыть напечатанную гривну.

Не тешьте себя иллюзиями, единый казначейский счет тает на глазах (и это еще ПДВ задерживают тем самым экспортерам), скоро печатный станочек будет работать не только в три смены, но и на аутсорс отдадут в частные типографии.

Под конец года нас ждет веселый и феерический гривно-принт.

А, опять сказки про напечатанное, слышим их уже четвертый год подряд, ничего нового :) Впрочем, как и пугалки про "нас скоро ждет неминуемый апокалипсис!!!" :) Все эти визги "кабанчиков" лишь являются индикатором, что олений спрос стух и надо его подогреть, что не может не радовать :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:55

Валютный ранок в контексте ДС

НБУ: "значне відтермінування або призупинення виконання зобов’язань перед МВФ може не тільки сповільнити економічне відновлення, але й суттєво погіршити інфляційні та девальваційні очікування"
("Призупинення"=дефолт

https://lb.ua/economics/2020/10/22/4687 ... annya.html
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:02

  stryzhko написав:
Zebra написав:Гривны напечатано и вброшено в оборот за 12 месяцев +31%
Я что-то не слышал, чтоб украинский экспорт (в частности засушливый аграрный) номинально вырос в USD на 31%, чтоб покрыть напечатанную гривну.


Ціни на одному з зернових терміналів ТОВ "ТІС Зерно" в цей день 2019/2020 для порівняння:
Пшениця 3 клас 186$/242$+31%
Соя 336$/460$+36%
Кукурудза 153$/216$+41%.
Об'єми експорту в цей період зараз ще більші минулорічних.
Так що на даний момент експортери не відчувають валютного дефіциту.
По результатам маркетинговому року ситуація може змінитися звичайно.

Немає обов'язкового продажу валютної виручки. Ця валюта для початку має надійни в країну у розмірі +31% до минулорічних об'ємів номінально, щоб покрити фактично надруковану і пущену в обіг гривню, або утворився відповідний профіцит валютних сальто.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 22 жов, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:А, опять сказки про напечатанное, слышим их уже четвертый год подряд, ничего нового :) Впрочем, как и пугалки про "нас скоро ждет неминуемый апокалипсис!!!" :) Все эти визги "кабанчиков" лишь являются индикатором, что олений спрос стух и надо его подогреть, что не может не радовать

Три роки експорт товарів зростав, минулого року зупинився, цього почав падати, плюс торішні нерези навострили лижі.
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/
Тому вже нема чим покривати грошову масу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:15

  stryzhko написав:
Zebra написав:Гривны напечатано и вброшено в оборот за 12 месяцев +31%
Я что-то не слышал, чтоб украинский экспорт (в частности засушливый аграрный) номинально вырос в USD на 31%, чтоб покрыть напечатанную гривну.


Ціни на одному з зернових терміналів ТОВ "ТІС Зерно" в цей день 2019/2020 для порівняння:
Пшениця 3 клас 186$/242$+31%
Соя 336$/460$+36%
Кукурудза 153$/216$+41%.
Об'єми експорту в цей період зараз ще більші минулорічних.
Так що на даний момент експортери не відчувають валютного дефіциту.
По результатам маркетинговому року ситуація може змінитися звичайно.

И урожайность волшебная,по пшенице примерно минус 12-15% год к году,по кукурузе минимум минус 20%,по сое минус минимум 25%,по подсолнечнику тоже почти минус 20%,так что сказали А говорите и Б 8)
А объёмы экспорта по пшенице примерно прошлогодний,по кукурузе минус 60% от прошлого года,по другим позициям минус 20-25% год к году.
Вот почему и курс ползёт,валюты мало,а спрос есть,как только начнут активнее печатать проскочим 30 и глазом не моргнём(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:53

  knoppixx написав:НБУ: "значне відтермінування або призупинення виконання зобов’язань перед МВФ може не тільки сповільнити економічне відновлення, але й суттєво погіршити інфляційні та девальваційні очікування"
("Призупинення"=дефолт

https://lb.ua/economics/2020/10/22/4687 ... annya.html


Там ниже есть ещё заголовок - Нацбанк зменшив прогноз інфляції на 2020 рік до 4,1%, а на 2021 - збільшив до 6,5%.Не сложно догадаться. что это означает.Денег станет больше, гораздо.Инфляция возрастёт реально ещё выше. скорее более 10%.За счёт выполнения социалок.
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