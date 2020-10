Додано: Чет 22 жов, 2020 20:26

change_pm написав: zРадио написав: Единственное, за счет чего гривна еще держится в пределах 30, это QE в США. И когда оно начнет не то, что сворачиваться, а просто уменьшаться, метания гривнедепозитчиков будут уже не с улыбками, а в соплях и со слезами... Единственное, за счет чего гривна еще держится в пределах 30, это, метания гривнедепозитчиков будут уже не с улыбками, а в соплях и со слезами...



Американські любі друзі нашої іліти дуже хотять ще надрукувати мінімум 2.2. трлн баксів.... Ну ви в курсі.

Питання звичайно є, чи надрукують і коли це станеться? Американські любі друзі нашої іліти дуже хотять ще надрукувати мінімум 2.2. трлн баксів.... Ну ви в курсі.Питання звичайно є, чи надрукують і коли це станеться?

Pelosi said an aid agreement would need Republican support: "We have to have strong bipartisanship on the legislation that we come together on. I would hope that we could have bipartisanship in the House and in the Senate."Republican Senator Marco Rubio said he would be "very uncomfortable" with a big aid package in an interview with CNBC, but also acknowledged: "That said, I think the price of not doing something is even higher."Senate Majority Leader Mitch McConnell, the top Republican in Congress, also does not want to bring a large bill to the Senate floor before the election, as he focuses on trying to confirm Supreme Court nominee Amy Coney Barrett.Моя ставочка - вже опісля. Не домовляться. Як мінімум, на великий пакет.А взагалі сьогодні топ-подія - дебати, чемпіонський раунд. За відсутності інтервенцій стимулусами, будуть надані оральні. Сорі, вербальні)Це може бути... видовищно