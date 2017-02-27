А - Я говорив про поточну ситуація з експортом. Б - Про ситуацію в кінці маркетингового року теж згадав. Падіння об'ємів буде, але не на 60% .)) Можливо до 15%. Наразі зростання цін на 30-40% перекриває зменшення врожаю.
С января по сентябрь 2020 года морские порты Украины перевалили 34,62 млн т зерна, что на 8% меньше соответствующего прошлогоднего периода (37,642 млн т). Зерновые грузы составили долю в 29,1% от общего объема перевалки морпортов (118,8 млн т). Перевалка хлебных грузов за отчетный период составили 35,268 млн т, что также меньше показателя 2019 года (на 8%).
Востаннє редагувалось stryzhko в Чет 22 жов, 2020 20:41, всього редагувалось 2 разів.
..." Колишній глава митниці Ігор Муратов, який очолював відомство з 27 квітня по 19 серпня 2020 року:на митниці крадуть $250 млн на місяць"....[/quote] Я всегда очень настороженно отношусь к подобным откровениям бывших. Особенно недолго бывших. В его словах видна неприкрытая обида, что не дали подержаться за должность дольше.[/quote/]
matroSkin написав:В целом, да. Но у них там, как и везде, отрицательная селекция: Муратов хуже Нефедова (как минимум, выглядит ). А текущий врио - Павловский - просто ни о чем. Не только Муратов говорит о том, что с августа на таможне старые схемы и схемщики рулят.
stryzhko написав:А - Я говорив про поточну ситуація з експортом.
Ну вы же грамотный,зачем давать данные с начала года,может будем употреблять понятие маркетинговый год,вот свежие данные по экспорту:
С начала 2020/21 маркетингового года (июль 2020 г. — июнь 2021 г.) по состоянию на 21 октября 2020 г. экспорт зерновых из Украины достиг 14,53 млн т.
Об этом свидетельствуют данные «Информационно-аналитического портала АПК Украины».
Экспорт зерновых в этом сезоне на 1,9 млн т или ▼11,6% ниже результата за аналогичный период прошлого маркетингового года (16,43 млн т).
На отчетную дату в разрезе зерновых культур из Украины экспортировано:
пшеницы — 9,94 млн т (на 260 тыс. т или ▼3% ниже аналогичного периода 2019/20 МГ); ячменя — 3,29 млн т (▲231 тыс. т или 8%); ржи — 1,7 тыс. т (▼3,3 тыс. т или 66%); кукурузы — 1,25 млн т (▼1,69 млн т или 58%) Таким образом, из Украины уже экспортировано 57% объема пшеницы, согласно приложению к зерновому Меморандуму (предельный объем экспорта пшеницы составил 17,5 млн т).
Уже гахнули на экспорт за 3.5 месяца 57% объёма пшеницы, как думаете всё вывезут до нового года? А что потом,голый вассер? Вы я думаю без труда глянете на экспорт кукурузы,как там идёт прирост,правда в разы,только падение?
А кукурузу почему не вывозят,вообще не понятно сколько её соберут и чем кормить скотину,так что огромного навеса от валюты пока ожидать не стоит,может после урожая 2021,хотя аграрии говорят,что он будет однозначно хуже чем в этом году,а пока так((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 22 жов, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
knoppixx написав:НБУ: "значне відтермінування або призупинення виконання зобов’язань перед МВФ може не тільки сповільнити економічне відновлення, але й суттєво погіршити інфляційні та девальваційні очікування" ("Призупинення"=дефолт https://lb.ua/economics/2020/10/22/4687 ... annya.html
Там ниже есть ещё заголовок - Нацбанк зменшив прогноз інфляції на 2020 рік до 4,1%, а на 2021 - збільшив до 6,5%.Не сложно догадаться. что это означает. Денег станет больше, гораздо.Инфляция возрастёт реально ещё выше. скорее более 10%.За счёт выполнения социалок.
Больше. Но папизже)) Пока задача - пару выборов пережить и 1 ковид с локдауном. НБУ снизил прогноз по инфляции до конца года до 4.1 При этом сохранил ставку 6 и свой прогноз по падению ВВП - тоже 6. https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishenn ... 2020-10-22 Кмк этим хотят намекнуть на умеренный девал (еще 3-4%), невысокий ИПЦ на фоне затухающего спроса на потреб. рынках из-за гибридного (адаптивного) карантина и (вероятно) менее жесткого, чем весной, локдауна.
Читаю эту ветку и улыбаюсь. 3-4 недели и люди будут умирать в своих квартирах, так как забирать в больницу их не будут. Ибо уже не забирают. А вы тут про дорожай. Ну ну тут как бы не помереть на ровном месте... очередь на мрт уже по 2 3 недели