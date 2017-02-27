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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6629663066316632

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 213
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
155
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав:так что сказали А говорите и Б 8)

А - Я говорив про поточну ситуація з експортом.
Б - Про ситуацію в кінці маркетингового року теж згадав.
Падіння об'ємів буде, але не на 60% .)) Можливо до 15%.
Наразі зростання цін на 30-40% перекриває зменшення врожаю.

С января по сентябрь 2020 года морские порты Украины перевалили 34,62 млн т зерна, что на 8% меньше соответствующего прошлогоднего периода (37,642 млн т). Зерновые грузы составили долю в 29,1% от общего объема перевалки морпортов (118,8 млн т). 
Перевалка хлебных грузов за отчетный период составили 35,268 млн т, что также меньше показателя 2019 года (на 8%).
Востаннє редагувалось stryzhko в Чет 22 жов, 2020 20:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Продолжайте держать нас в курсе, коль начали. Деньги капнули или целью было прокричать ДЕФОЛТ ?

Кричал 15-го.
Судя по тому, что с 17-го на форуме вообще не появлялся, с деньгами все хорошо :)
Если бы с того времени не капнули, уже даже я кричать бы начал :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:49

..." Колишній глава митниці Ігор Муратов, який очолював відомство з 27 квітня по 19 серпня 2020 року:на митниці крадуть $250 млн на місяць"....[/quote]
Я всегда очень настороженно отношусь к подобным откровениям бывших. Особенно недолго бывших. В его словах видна неприкрытая обида, что не дали подержаться за должность дольше.[/quote/]
  matroSkin написав:В целом, да. Но у них там, как и везде, отрицательная селекция: Муратов хуже Нефедова (как минимум, выглядит :lol:). А текущий врио - Павловский - просто ни о чем. Не только Муратов говорит о том, что с августа на таможне старые схемы и схемщики рулят.


Только вчера обсудили :) "Почути кожного!"
Наш голос услышан: Павловский - аут, Ентис - ин.
2 месяца просидел в кресле врио, антирекорд, кажется.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/22/7270829/
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:05

  stryzhko написав:А - Я говорив про поточну ситуація з експортом.

Ну вы же грамотный,зачем давать данные с начала года,может будем употреблять понятие маркетинговый год,вот свежие данные по экспорту:

С начала 2020/21 маркетингового года (июль 2020 г. — июнь 2021 г.) по состоянию на 21 октября 2020 г. экспорт зерновых из Украины достиг 14,53 млн т.

Об этом свидетельствуют данные «Информационно-аналитического портала АПК Украины».

Экспорт зерновых в этом сезоне на 1,9 млн т или ▼11,6% ниже результата за аналогичный период прошлого маркетингового года (16,43 млн т).

На отчетную дату в разрезе зерновых культур из Украины экспортировано:

пшеницы — 9,94 млн т (на 260 тыс. т или ▼3% ниже аналогичного периода 2019/20 МГ);
ячменя — 3,29 млн т (▲231 тыс. т или 8%);
ржи — 1,7 тыс. т (▼3,3 тыс. т или 66%);
кукурузы — 1,25 млн т (▼1,69 млн т или 58%)
Таким образом, из Украины уже экспортировано 57% объема пшеницы, согласно приложению к зерновому Меморандуму (предельный объем экспорта пшеницы составил 17,5 млн т).



Уже гахнули на экспорт за 3.5 месяца 57% объёма пшеницы, как думаете всё вывезут до нового года? А что потом,голый вассер?
Вы я думаю без труда глянете на экспорт кукурузы,как там идёт прирост,правда в разы,только падение? :D

А кукурузу почему не вывозят,вообще не понятно сколько её соберут и чем кормить скотину,так что огромного навеса от валюты пока ожидать не стоит,может после урожая 2021,хотя аграрии говорят,что он будет однозначно хуже чем в этом году,а пока так((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 22 жов, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:05

Пам'ятай, чужинець :mrgreen:

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора "Укроборонпрома" и экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/22/666518/

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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:10

  Кучинелли написав:
  knoppixx написав:НБУ: "значне відтермінування або призупинення виконання зобов’язань перед МВФ може не тільки сповільнити економічне відновлення, але й суттєво погіршити інфляційні та девальваційні очікування"
("Призупинення"=дефолт
https://lb.ua/economics/2020/10/22/4687 ... annya.html

Там ниже есть ещё заголовок - Нацбанк зменшив прогноз інфляції на 2020 рік до 4,1%, а на 2021 - збільшив до 6,5%.Не сложно догадаться. что это означает. Денег станет больше, гораздо.Инфляция возрастёт реально ещё выше. скорее более 10%.За счёт выполнения социалок.

Больше. Но папизже))
Пока задача - пару выборов пережить и 1 ковид с локдауном.
НБУ снизил прогноз по инфляции до конца года до 4.1 При этом сохранил ставку 6 и свой прогноз по падению ВВП - тоже 6.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishenn ... 2020-10-22
Кмк этим хотят намекнуть на умеренный девал (еще 3-4%), невысокий ИПЦ на фоне затухающего спроса на потреб. рынках из-за гибридного (адаптивного) карантина и (вероятно) менее жесткого, чем весной, локдауна.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав:так что огромного навеса от валюты пока ожидать не стоит

А про великий я й не говорив. Але +10-15% до минулорічних 9.6млрд$ по результатам маркетинговой року таки наколядують.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Не сложно догадаться. что это означает.Денег станет больше, гораздо.Инфляция возрастёт реально ещё выше. скорее более 10%.

і депозитні ставки в банках < 6% :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Читаю эту ветку и улыбаюсь. 3-4 недели и люди будут умирать в своих квартирах, так как забирать в больницу их не будут. Ибо уже не забирают. А вы тут про дорожай. Ну ну :) тут как бы не помереть на ровном месте... очередь на мрт уже по 2 3 недели :)
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