Додано: Чет 22 жов, 2020 21:05

stryzhko написав: А - Я говорив про поточну ситуація з експортом.

А - Я говорив про поточну ситуація з експортом.

С начала 2020/21 маркетингового года (июль 2020 г. — июнь 2021 г.) по состоянию на 21 октября 2020 г. экспорт зерновых из Украины достиг 14,53 млн т.



Об этом свидетельствуют данные «Информационно-аналитического портала АПК Украины».



Экспорт зерновых в этом сезоне на 1,9 млн т или ▼11,6% ниже результата за аналогичный период прошлого маркетингового года (16,43 млн т).



На отчетную дату в разрезе зерновых культур из Украины экспортировано:



пшеницы — 9,94 млн т (на 260 тыс. т или ▼3% ниже аналогичного периода 2019/20 МГ);

ячменя — 3,29 млн т (▲231 тыс. т или 8%);

ржи — 1,7 тыс. т (▼3,3 тыс. т или 66%);

кукурузы — 1,25 млн т (▼1,69 млн т или 58%)

Таким образом, из Украины уже экспортировано 57% объема пшеницы, согласно приложению к зерновому Меморандуму (предельный объем экспорта пшеницы составил 17,5 млн т).

Ну вы же грамотный,зачем давать данные с начала года,может будем употреблять понятие маркетинговый год,вот свежие данные по экспорту:Уже гахнули на экспорт за 3.5 месяца 57% объёма пшеницы, как думаете всё вывезут до нового года? А что потом,голый вассер?Вы я думаю без труда глянете на экспорт кукурузы,как там идёт прирост,правда в разы,только падение?А кукурузу почему не вывозят,вообще не понятно сколько её соберут и чем кормить скотину,так что огромного навеса от валюты пока ожидать не стоит,может после урожая 2021,хотя аграрии говорят,что он будет однозначно хуже чем в этом году,а пока так((