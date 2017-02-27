Додано: П'ят 23 жов, 2020 00:35

Вот и вся объяснялка :почему гривна еще не рухнула с обрыва............... МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країнУкраина около 3.4 годовой доход на душу населения,ну пусть там теневой сектор,дела-дрова и т.п. пусть около 4 тыс. считаем.Таджикистан около 850 дол.Ну это уже радует ,реально аж гордость берет.Въетнам 3.5,Монголия - 4. Ничего -догоним.А вот дальше-Беларусь 6.1,Россия около 10,это еще фигня.А вот и приговор системе:Беднейшая нищая Румуния около 13,Польша-15.3Чехия 22.6.А НБУ пузырится от счастья- "в Багдаде все спокойно".Вот она причина гривны по 28,а не по 35 как минимум:Все в шоколаде только у крупного бизнеса и части среднего.Население -нищета,малый бизнес,ФОПы - в основном нищета, во всяком случае если сравнить период 6-7 летней давности и текущий.Очереди в маркетах, все это фигня,которая касается сравнительно небольшой части общества.Я понимаю ,что тотальне зубожиння - это мем самых неуважаемых политиков,но тем не менее я настаиваю,если сравнить прибыль среднего мелкого ФОПа в 2013-м и раньше,когда они гребли валюту образно говоря мешками на ЧР,и сейчас -то это реально именно тотальне зубожиння.Я знаю о чем говорю, у меня четкая сравнительная инфо по годам и от валютчиков (объем,который закупали у них) и от ФОПов (объем прибыли).в 2015-2020 -(2014 еще очень классно все отработали,жировые запасы скидали,доллар по 12 счастливо скидали, чувствовали себя богачами,там были прибыли у некоторых ФОПов едва ли не как в 90-е,когда конкуренции была мизерная)те же люди, а цифры не просто ниже,а на порядок ниже.