|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:49
Zebra написав: Captain Obvious написав: striped написав:
Откат захлебнулся не начавшись. Похоже все на нервах, как в игре со стулом.
Скорее болтаемся как говно в проруби в пределах .30-.40
Идет накопление отложенного спроса перед рывком вверх. Классика жанра, когда все плохо, но оптимизм не покидает не успевших запрыгнуть дешевле.
какой отложенный спрос?
уже все, кому надо, давно скупились.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2506
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|20114
|2567719
|
Чет 22 жов, 2020 23:31
Zebra
|
|540
|128321
|
|
|7253
|1664581
|
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ
|