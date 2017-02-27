Zebra написав:
Идет накопление отложенного спроса перед рывком вверх. Классика жанра, когда все плохо, но оптимизм не покидает не успевших запрыгнуть дешевле.
какой отложенный спрос?
уже все, кому надо, давно скупились.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:49
какой отложенный спрос?
уже все, кому надо, давно скупились.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
м.героев днепра 28.32/28.40
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:25
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:37
Доброе утро!
Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт):
9-30:
Харьков 28.37 - 28.41.
Большинство курсов покупки - 28.37, продажи - 28.42.
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