Zebra написав:
Идет накопление отложенного спроса перед рывком вверх. Классика жанра, когда все плохо, но оптимизм не покидает не успевших запрыгнуть дешевле.
какой отложенный спрос?
уже все, кому надо, давно скупились.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:49
какой отложенный спрос?
уже все, кому надо, давно скупились.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
м.героев днепра 28.32/28.40
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:25
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:37
Доброе утро!
Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт).
9-30:
Харьков 28.37 - 28.41
Большинство курсов покупки - 28.37, продажи - 28.42
9-37:
Чернигов 28.37 - 28.48
Сумы 28.30 - 28.40
Полтава 28.33 - 28.43
Всем удачного окончания рабочей недели.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не знаю как по доллару, но по другим валютам за поеследние два месяца не раз сталивался с уже забытой ситуацией: курс есть, а валюты в обменке нету. Причем это не какие-то зачуханные обменки где-то в переулке, а вполне себе нормальные обменки в проходных местах, имеющие сайт и канал в телеграме, некоторые работают круглосуточно. Так что низкий курс может по факту оказаться фейком.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:45
vitaliy_berdinskikh Согласен, потому и пишу ниже диапазон или каких курсов большинство.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:17
По виду,як правильно зазначено вище,затишшя перед переходом на 28.5.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:11
Patrick Здравствуйте Patrick!Как с Вами связаться в личку? Нужна Ваша консультация.Мне Вас порекомендовал Г-н xoljva.
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