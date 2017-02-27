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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6631663266336634>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 216
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
158
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:49

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:
  striped написав:Откат захлебнулся не начавшись. Похоже все на нервах, как в игре со стулом.


Скорее болтаемся как говно в проруби в пределах .30-.40

Идет накопление отложенного спроса перед рывком вверх. Классика жанра, когда все плохо, но оптимизм не покидает не успевших запрыгнуть дешевле.


какой отложенный спрос?
уже все, кому надо, давно скупились.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

м.героев днепра 28.32/28.40
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:25

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:37

Доброе утро!
Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт).
9-30:
Харьков 28.37 - 28.41
Большинство курсов покупки - 28.37, продажи - 28.42

9-37:
Чернигов 28.37 - 28.48
Сумы 28.30 - 28.40
Полтава 28.33 - 28.43

Всем удачного окончания рабочей недели.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:Харьков 28.37 - 28.41.
Не знаю как по доллару, но по другим валютам за поеследние два месяца не раз сталивался с уже забытой ситуацией: курс есть, а валюты в обменке нету. Причем это не какие-то зачуханные обменки где-то в переулке, а вполне себе нормальные обменки в проходных местах, имеющие сайт и канал в телеграме, некоторые работают круглосуточно. Так что низкий курс может по факту оказаться фейком.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:45

vitaliy_berdinskikh Согласен, потому и пишу ниже диапазон или каких курсов большинство.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:17

  Patrick написав:vitaliy_berdinskikh Согласен, потому и пишу ниже диапазон или каких курсов большинство.



По виду,як правильно зазначено вище,затишшя перед переходом на 28.5.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:28

Що з пірамідою ОВДП? Коли обвал?
SmoothPimp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:11

Patrick Здравствуйте Patrick!Как с Вами связаться в личку? Нужна Ваша консультация.Мне Вас порекомендовал Г-н xoljva.
simeiz1963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:32

  stryzhko написав:
somilitark написав:так что огромного навеса от валюты пока ожидать не стоит

А про великий я й не говорив. Але +10-15% до минулорічних 9.6млрд$ по результатам маркетинговой року таки наколядують.

Ну как раз хватит выйти нерезам на ярдов 30-40.
А что там с металлургами? Ещё надо кому-то примитивный чугун и руда?

Отвечу сам себе,падение на 2.8% январь-сентябрь 20 к аналогичному периоду 19,можно сказать прилично,если учесть тот факт,что там цены подросли.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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