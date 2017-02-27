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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6631663266336634

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 216
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
158
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.10.2020.................28,2894
Доллар прибавил чуть более двух копеек.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия с очень узким спредом 1.5 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2 копейки. После получаса стабильности концепция поменялась, уверенно пошли вниз, на пару часов отставая от начавшегося снижения доллара в мире. За следующие полчаса опустились на 3.5 копейки, вернувшись на уровень закрытия. Котировки растущего в мире евро тоже откатились, но остались выше открытия. Похоже, сегодня у нас своя свадьба, наши движения динамичней.
Справочный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2850, что на 1.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. По отдельным факторам тоже никаких серьезных движений.

В среду объем валютного рынка уменьшился с 483 до 443.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты существенно выросли, предложение превысило спрос.
Сибарит
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