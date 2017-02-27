Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 23.10.2020.................28,2894 Доллар прибавил чуть более двух копеек. Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия с очень узким спредом 1.5 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2 копейки. После получаса стабильности концепция поменялась, уверенно пошли вниз, на пару часов отставая от начавшегося снижения доллара в мире. За следующие полчаса опустились на 3.5 копейки, вернувшись на уровень закрытия. Котировки растущего в мире евро тоже откатились, но остались выше открытия. Похоже, сегодня у нас своя свадьба, наши движения динамичней. Справочный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2850, что на 1.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах практически не изменились. По отдельным факторам тоже никаких серьезных движений.
В среду объем валютного рынка уменьшился с 483 до 443.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты существенно выросли, предложение превысило спрос.