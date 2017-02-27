олени замедленного действия.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В популярной рыночной обменке поставили .45, но Приват в эти цифры не верит и держит .409. Не глянул правда почем набирают - настолько удивился увидев .45.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:37
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:46
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:00
От Сбера очень печальные воспоминания - к кассе не пробьешься из-за пенсионеров с коммуналкой, а когда дождешься - "нет в наличии". Может что-то изменилось - давно не был там.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:40
Зато БСУ пачистчена.
Риги паборені.
Нові литця у владах.
Бідні зато честні.
І БЕЗВІЗ, як без нього.
За це був Майдан!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:42
https://fi202x.blogspot.com/
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