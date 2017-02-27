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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6631663266336634

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 216
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
158
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Є ще ті, хто досі не зрозумів, що треба було

олени замедленного действия.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В популярной рыночной обменке поставили .45, но Приват в эти цифры не верит и держит .409. Не глянул правда почем набирают - настолько удивился увидев .45.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:Є ще ті, хто досі не зрозумів, що треба було

олени замедленного действия.


Теоретически еще где-то пол года курс должны держать низким. Хотя судя по тренду, к новому году можем и на 30 сходить, но это можно считать как незначительные отклонения :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:46

  striped написав:В популярной рыночной обменке поставили .45, но Приват в эти цифры не верит и держит .409. Не глянул правда почем набирают - настолько удивился увидев .45.

Думаю Приват вообще на рынок не ходит, ему продукты домой приносят. А представьте насколько бы удивился Сбер, продающий по .32 :)
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:00

  Игорь написав:Думаю Приват вообще на рынок не ходит, ему продукты домой приносят. А представьте насколько бы удивился Сбер, продающий по .32 :)


От Сбера очень печальные воспоминания - к кассе не пробьешься из-за пенсионеров с коммуналкой, а когда дождешься - "нет в наличии". Может что-то изменилось - давно не был там.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:40

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/480743/u-mvf-porivnyaly-dohody-ukrayintsiv-i-zhyteliv-inshyh-krayin-infografika

Вот и вся объяснялка :

почему гривна еще не рухнула с обрыва.

.............. МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн

Украина около 3.4 годовой доход на душу населения,ну пусть там теневой сектор,дела-дрова и т.п. пусть около 4 тыс. считаем.

Таджикистан около 850 дол.
Ну это уже радует ,реально аж гордость берет.

Въетнам 3.5,Монголия - 4. Ничего -догоним.

А вот дальше-Беларусь 6.1,Россия около 10,это еще фигня.

А вот и приговор системе:
Беднейшая нищая Румуния около 13,
Польша-15.3
Чехия 22.6.

А НБУ пузырится от счастья- "в Багдаде все спокойно".

Вот она причина гривны по 28,а не по 35 как минимум:
Все в шоколаде только у крупного бизнеса и части среднего.

Население -нищета,малый бизнес,ФОПы - в основном нищета, во всяком случае если сравнить период 6-7 летней давности и текущий.

Очереди в маркетах, все это фигня,которая касается сравнительно небольшой части общества.

Я понимаю ,что тотальне зубожиння - это мем самых неуважаемых политиков,но тем не менее я настаиваю,
если сравнить прибыль среднего мелкого ФОПа в 2013-м и раньше,когда они гребли валюту образно говоря мешками на ЧР,и сейчас -то это реально именно тотальне зубожиння.
Я знаю о чем говорю, у меня четкая сравнительная инфо по годам и от валютчиков (объем,который закупали у них) и от ФОПов (объем прибыли).

в 2015-2020 -

(2014 еще очень классно все отработали,жировые запасы скидали,доллар по 12 счастливо скидали, чувствовали себя богачами,там были прибыли у некоторых ФОПов едва ли не как в 90-е,когда конкуренции была мизерная)

те же люди, а цифры не просто ниже,а на порядок ниже.

Зато БСУ пачистчена.
Риги паборені.
Нові литця у владах.
Бідні зато честні.
І БЕЗВІЗ, як без нього.
За це був Майдан!
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:42

  Danik написав:м.героев днепра 28.32/28.40

Рада 28.3
Не усереднявся.
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flyman
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