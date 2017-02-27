Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............23.10.2020..........26.10.2020

дата розрахунку.............22.10.2020...........23.10.2020

Євро................................33,4106................33,549...+0.41%

Долар США.....................28,265.................28,2911...+0.09%

После полудня курс практически не изменился.

Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия с очень узким спредом 1.5 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2 копейки. После получаса стабильности концепция поменялась, уверенно пошли вниз, на пару часов отставая от начавшегося снижения доллара в мире. За следующие полчаса опустились на 3.5 копейки, вернувшись на уровень закрытия. Котировки растущего в мире евро тоже откатились, но остались выше открытия. Похоже, сегодня у нас своя свадьба, наши движения динамичней.

Справочный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2850, что на 1.5 копейки ниже открытия.

Перед обедом выросли на копейку. После обеда выросли на 2 копейки. Похоже, что этот рост происходил уже без серьезных оборотов. Динамика сегодня не слишком существенная, но график намекает на давно забытый пятничный синдром, когда игроки накануне выходных старались войти в «старый надежный доллар» (с). Информационный фон способствует.

Официальный курс встретили котировками 28.3000 - 28.3150. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки выше вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2019 - 24.8925 (+5) +340

2018 - 28.1494 (+6) +15



2017 - 26.5768 (+4)

2016 - 25.6628 (-4)